СК завел второе дело на подмосковного угонщика машины с ребенком

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Следователи возбудили еще одно уголовное дело против угонщика автомобиля, в котором на заднем сиденье находилась маленькая девочка, сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

Ранее полиция Подмосковья задержала и завела дело по статье "кража" на молодого человека, который угнал машину с трехлетней девочкой на заднем сиденье в Павловском Посаде, потом высадил ребенка на остановке, а машину сжег. На допросе молодой человек раскаивался в содеянном и сообщил, что был пьян. Ребенка обнаружила случайно прохожая.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего мужчины. Он подозревается в совершении преступления... "оставление в опасности", - говорится в сообщении.

По предварительным данным следствия, 5 октября подозреваемый похитил автомобиль, в котором на заднем сиденье находилась девочка. Заместив ребенка, мужчина высадил его на проселочной дороге, а сам скрылся с места происшествия, "тем самым оставил малолетнюю девочку в темное время суток одну в опасности".