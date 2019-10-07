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РИА Новости

СК завел второе дело на подмосковного угонщика машины с ребенком

16:24 07.10.2019
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Следователи возбудили еще одно уголовное дело против угонщика автомобиля, в котором на заднем сиденье находилась маленькая девочка, сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.
Ранее полиция Подмосковья задержала и завела дело по статье "кража" на молодого человека, который угнал машину с трехлетней девочкой на заднем сиденье в Павловском Посаде, потом высадил ребенка на остановке, а машину сжег. На допросе молодой человек раскаивался в содеянном и сообщил, что был пьян. Ребенка обнаружила случайно прохожая.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего мужчины. Он подозревается в совершении преступления... "оставление в опасности", - говорится в сообщении.
По предварительным данным следствия, 5 октября подозреваемый похитил автомобиль, в котором на заднем сиденье находилась девочка. Заместив ребенка, мужчина высадил его на проселочной дороге, а сам скрылся с места происшествия, "тем самым оставил малолетнюю девочку в темное время суток одну в опасности".
Следователи также выясняют, почему ребенок находился в машине один.
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Следственный комитет РФМосковская областьПавловский ПосадПроисшествия
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