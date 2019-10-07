В "Яндекс.Такси" рассказали, когда в России появятся беспилотные такси

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Беспилотные такси в России появятся, но возможные сроки в этом вопросе зависят от готовности технологий, беспилотным системам необходимо сперва собрать данные и научиться работать с ними, заявил журналистам генеральный директор "Яндекс.Такси" Даниил Шулейко.

Отвечая на вопрос, рассматривает ли компания полный или частичный переход на беспилотные автомобили в сервисе такси, он сказал: "Для нас, безусловно, это одна из опций. Но для этого еще надо много поработать".

"Рано или поздно мы все к этому придем. Транспорт беспилотный, по-моему, это уже для всех стало очевидно. Сейчас единственный вопрос, который остался - это когда? То, что будет - точно будет", - сказал Шулейко в кулуарах презентации исследования "Такси в крупнейших городах мира: особенности работы и роль в транспортных системах".

По его словам, сроки появления беспилотных такси зависят, помимо внедрения регулирования, также и от технологической готовности.