Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-07T16:21Z
https://ria.ru/20191007/1559515510.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155630/64/1556306447_0:0:2954:1663_1036x0_80_0_0_75976c6e0724bf350a0f0b0eaaa016f5.jpg
РИА Новости

Володин призвал учесть в проекте о врачебных ошибках мнение всех сторон

16:21 07.10.2019
207
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. В поиске сбалансированного решения для принятия законопроекта о квалификации врачебных ошибок необходимо учесть мнение всех заинтересованных сторон - экспертов-медиков и правоохранительных органов, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
В июне Следственный комитет России и представители Национальной медицинской палаты предложили ввести в Уголовный кодекс новые статьи для верной квалификации врачебных ошибок. Одна из таких статей - 124.1 - "Ненадлежащее оказание медицинской помощи (медицинской услуги)". Также в УК РФ предлагается ввести статью 124.2 – "Сокрытие нарушения оказания медицинской помощи" и изложить в новой редакции статью 235 УК РФ - "Незаконное осуществление медицинской и (или) фармацевтической деятельности".
Стетоскоп
Вчера, 14:57РИА Новости
В СК назвали проект о квалификации врачебных ошибок правильным шагом
"Я также надеюсь, что Национальная медицинская палата примет активное участие в обсуждении закона, который в недрах министерства здравоохранения готовится - это закон о врачебной ошибке. Было бы правильно, чтобы вы (эксперты медицинского сообщества) свою точку зрения высказали, представители Следственного комитета, прокуратуры высказали свою точку зрения, и затем уже по итогам обсуждения вышли на принятие решения, которое было бы сбалансированным", - заявил Володин на съезде Союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата".
310101
Обсудить 2
Госдума РФВячеслав ВолодинРоссияОбщество
Рекомендуем
Стетоскоп
В СК назвали проект о квалификации врачебных ошибок правильным шагом
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба Валдай
Путин отметил значимость Национальной медицинской палаты
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК завел второе дело на подмосковного угонщика машины с ребенком
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев назвал развитие здравоохранения одной из главных задач государства
Лента
новостей
Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель
Вероятный преемник Могерини назвал приоритеты на посту главы дипломатии ЕС
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
Скворцова сообщила о росте числа врачей первичного звена здравоохранения
СИЗО №1 Кресты в Санкт-Петербурге
Суд отклонил иск ОНК к "Крестам" из-за прерывания беседы с обвиняемым
Здание Московского городского суда
Суд признал законным приговор толкнувшему полицейского на акции 27 июля
Концепт высокоскоростного поезда для России
В РЖД рассказали о четырех вариантах трассы ВСМ Москва-Петербург
Полиция
Иркутская полиция начала проверку после пожара в машине ППС с задержанными
Победительница конкурса Миссис Европа 2019 Людмила Карпикова
Жительница Таллина получила титул "Миссис Европа 2019"
Президент РФ Владимир Путин проводит первое расширенное заседание наблюдательного совета платформы Россия - страна возможностей на базе образовательного центра Сириус в Сочи
Путин поручил провести совещания по противодействию коррупции
Президент РФ Владимир Путин во время поздравления российских педагогов с профессиональным праздником - Днём учителя. 5 октября 2019
Путин повысил зарплаты Бастрыкину и Чайке
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:19Большинство журналистов в России не хотят переезжать, показало исследование
08:12В России появится новая возрастная маркировка
08:11Ночь на вторник в Москве стала самой холодной с начала осени
08:07В Москве во вторник ожидается мокрый снег
07:52Женщины смогут бесплатно пройти маммографию в московских больницах
07:51В Шотландии мужчина заснул в такси и оказался на другом конце страны
07:25Судно под флагом Гонконга село на мель в Приморье
07:16В Магадане объявлено штормовое предупреждение
07:14Роспотребнадзор дал советы, как правильно совершать интернет-покупки
07:08В Приамурье установили мемориальную доску убитому пауэрлифтеру Драчеву
07:03Составлен рейтинг лучших оздоровительных курортов России для отдыха осенью
06:57СМИ: более 70 тысяч человек пострадали от жары в летний период в Японии
06:56В Якутии пенсионер перевел телефонным мошенникам миллион рублей
06:47Водитель катера, врезавшегося в баржу на Телецком озере, был пьян
06:17Штайнмайера удивила реакция украинцев на его формулу в отношении Донбасса
06:15Япония заявила протест КНДР из-за столкновения судна с патрульным кораблем
06:15Эксперты рассказали, где российские туристы собираются встретить Новый год
06:10Пилоты авиалайнера сняли на видео запуск американской баллистической ракеты
05:15Сирийские саперы в Идлибе уничтожили пещеру, служившую убежищем боевикам
05:14Наталья Бочкарева вышла на связь после слухов об исчезновении
Лента новостейМолния