Володин призвал учесть в проекте о врачебных ошибках мнение всех сторон

В июне Следственный комитет России и представители Национальной медицинской палаты предложили ввести в Уголовный кодекс новые статьи для верной квалификации врачебных ошибок. Одна из таких статей - 124.1 - "Ненадлежащее оказание медицинской помощи (медицинской услуги)". Также в УК РФ предлагается ввести статью 124.2 – "Сокрытие нарушения оказания медицинской помощи" и изложить в новой редакции статью 235 УК РФ - "Незаконное осуществление медицинской и (или) фармацевтической деятельности".

"Я также надеюсь, что Национальная медицинская палата примет активное участие в обсуждении закона, который в недрах министерства здравоохранения готовится - это закон о врачебной ошибке. Было бы правильно, чтобы вы (эксперты медицинского сообщества) свою точку зрения высказали, представители Следственного комитета, прокуратуры высказали свою точку зрения, и затем уже по итогам обсуждения вышли на принятие решения, которое было бы сбалансированным", - заявил Володин на съезде Союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата".