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РИА Новости

Судья по делу экс-президента Армении Кочаряна отказалась взять самоотвод

16:20 07.10.2019
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© Sputnik / Andranik GhazaryanРоберт Кочарян в суде
Роберт Кочарян в суде
© Sputnik / Andranik Ghazaryan
ЕРЕВАН, 7 окт – РИА Новости. Судья по делу бывшего президента Армении Роберта Кочаряна Анна Данибекян отказалась взять самоотвод, передает корреспондент РИА Новости.
Данибекян ранее дважды отказалась освобождать Кочаряна. В понедельник его адвокат Айк Алумян предложил судье взять самоотвод, обосновав это ее предвзятым негативным отношением к Кочаряну.
"Ходатайство Алумяна с предложением судье взять самоотвод отклонить. Решение обжалованию не подлежит", - сказала Данибекян на судебном заседании.
Ранее Алумян заявил, что решения судьи, отказавшейся освобождать Кочаряна из-под ареста, приняты под грубым, открытым и беспрецедентным давлением. По словам адвоката, "суд стал инструментом для политических преследований Кочаряна, инструментом исполнительной власти".
Роберт Кочарян в суде
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Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Экс-президенту вменяется также получение взятки в особо крупных размерах. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. В 2018 году Кочаряна дважды арестовывали. В конце июня он был арестован в третий раз.
Конституционный суд Армении признал антиконституционной и недействительной статью УПК, перечисляющую случаи, при которых уголовное преследование невозможно. Такое решение было принято с учетом того, что статья не предусматривает неприкосновенность должностных лиц, наделенных особой защитой. Адвокаты Кочаряна подали ходатайство в суд первой инстанции Еревана, требуя его освобождения, которое было отклонено.
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