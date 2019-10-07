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РИА Новости

Суд признал законным приговор толкнувшему полицейского на акции 27 июля

16:19 07.10.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗдание Московского городского суда
Здание Московского городского суда
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Мосгорсуд в понедельник признал законным приговор Даниле Беглецу, осужденному на два года за применение неопасного насилия к полицейскому на несанкционированной акции 27 июля, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В начале сентября Тверской суд Москвы осудил Беглеца на два года. По данным следствия, в ходе акции 27 июля Беглец применил насилие в отношении прапорщика полиции, схватив его рукой за запястье и дернув в сторону и тем самым причинив физическую боль. Таким образом участник митинга хотел предотвратить задержание другого человек, решил суд.
Ранее Беглец признал вину, и его дело рассматривалось в особом порядке. Таким образом, он не может оспаривать обвинительный характер приговора, но может просить о снижении срока.
"Апелляционную жалобу отклонить", - огласила решение судья.
В конце августа суд назначил Беглецу административный штраф в 20 тысяч рублей за нарушение части 6.1 статьи 20.2 КоАП (участие в несанкционированной акции, повлекшее создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи и движению пешеходов).
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
Полиция на несанкционированной акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы у Тверской улице Москвы. 27 июля 2019
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