Суд признал законным приговор толкнувшему полицейского на акции 27 июля

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Мосгорсуд в понедельник признал законным приговор Даниле Беглецу, осужденному на два года за применение неопасного насилия к полицейскому на несанкционированной акции 27 июля, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

В начале сентября Тверской суд Москвы осудил Беглеца на два года. По данным следствия, в ходе акции 27 июля Беглец применил насилие в отношении прапорщика полиции, схватив его рукой за запястье и дернув в сторону и тем самым причинив физическую боль. Таким образом участник митинга хотел предотвратить задержание другого человек, решил суд.

Ранее Беглец признал вину, и его дело рассматривалось в особом порядке. Таким образом, он не может оспаривать обвинительный характер приговора, но может просить о снижении срока.

"Апелляционную жалобу отклонить", - огласила решение судья.

В конце августа суд назначил Беглецу административный штраф в 20 тысяч рублей за нарушение части 6.1 статьи 20.2 КоАП (участие в несанкционированной акции, повлекшее создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи и движению пешеходов).