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РИА Новости

Экоактивисты блокируют центр Лондона, задержаны 135 человек

16:16 07.10.2019
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© AP Photo / Tim IrelandСотрудники полиции в Лондоне
Сотрудники полиции в Лондоне
© AP Photo / Tim Ireland
Сотрудники полиции в Лондоне. Архивное фото
ЛОНДОН, 7 окт - РИА Новости, Денис Ворошилов. Несколько сотен сторонников экодвижения Extinction Rebellion заблокировали ряд улиц в центре Лондона, акция протеста проходит без столкновений с полицией, передает корреспондент РИА Новости.
В понедельник Extinction Rebellion устроила протесты против загрязнения окружающей среды в нескольких крупных городах мира. Акции вызывают неоднозначную реакцию у местных жителей - экоактивисты блокируют городские улицы, мешая движению транспорта, создавая проблемы для прохода людей и нарушая жизнь города. В августе-сентябре активисты безуспешно в течение нескольких недель пытались блокировать работу аэропорта Хитроу, до этого, весной - также перекрывали улицы.
С начала акций несколько месяцев назад в Лондоне задержаны сотни, если не тысячи сторонников Extinction Rebellion. Почти всех задержанных полиция отпускает под обязательства уплатить штраф или явиться для разбирательства позже, и они вновь присоединяются к протестующим. По данным на середину дня понедельника, полиция задержала 135 человек, в основном за перекрытие проезжей части и нарушения общественного порядка.

Посиделки на мостах

С утра понедельника активисты заблокировали движение транспорта по Вестминстерскому и Ламбетскому мостам. Если первый мост был частично перекрыт для ремонта, то акция на Ламбетском мосту привела к образованию значительных автомобильных пробок в утренний час пик. Активисты расположились прямо на перекрестке у штаб-квартиры британской контрразведки Mi5 - они вышли на проезжую часть и перекрыли мост. Большая часть протестующих была с самодельными транспарантами, одна группа принесла с собой деревянные брусья, на которые уселась, кто-то пришел в причудливых головных уборах. Время от времени собравшиеся скандировали лозунги о необходимости немедленно начать действия по защите природы и отказаться от использования углеводородного сырья.
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Несколько молодых людей установили на подъезде к мосту гамак на шестах и улеглись в него, а сверху соорудили мягкую кровлю из брезента. Двое других активистов приковали себя цепями к шестам и уселись под гамак.
"Что мы тут делаем? Просто отдыхаем. Мы имеем право собираться где хотим, мы имеем право говорить о том, что важно… Сегодня мы призываем власти остановить убийство планеты и начать делать что-то, чтобы остановить катастрофу", - рассказал РИА Новости один из активистов, молодой человек 27 лет по имени Алекс.
Еще один участник акции, притворяющийся кучей пластикового мусора и сидящий, полностью обвешанный хламом в одиночестве у стены комплекса парламентских зданий, охотно раздавал комментарии журналистам. Плакат активиста гласил: "Нам не нужно еще больше вашего мусора".
"Человек загрязняет природу, он производит мусор и, что самое опасное, - пластиковый мусор", - сказал активист, представившийся как "я - оставленный после вас мусор".
На Вестминстерском мосту собралось не очень много сторонников Extinction Rebellion. Несколько десятков неряшливо одетых молодых людей скандировали лозунги о защите природы, пытались петь песни. Мимо них, сигналя звонками, пытались проехать велорикши и просто спешащие по своим делам велосипедисты. Группа туристов, попавших на мост с велоэкскурсией, спешилась и недовольно протискивалась сквозь толпу активистов. По самому мосту молчаливо бродила девушка старшего школьного возраста с самодельным картонным плакатом "Послушайте, что говорит Грета".
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Релакс и обед по расписанию

Происходящее в Лондоне в этот день не похоже на акцию протеста. Все, и участники, и туристы, расслабленно передвигаются по центру Лондона, фотографируются, танцуют под музыку, беседуют друг с другом. Полицейские также болтают с усевшимися на проезжей части сторонниками Extinction Rebellion, лениво переписывают данные тех, кого планируют оштрафовать или задержать, шутят с ними же, смеются.
Корреспондент РИА Новости не видел ни одного силового задержания в первой половине дня. Иногда к перекрывшим проезд активистам подъезжал полицейский автомобиль, водитель которого просил разблокировать проезд. После того, как становилось ясно, что уговоры не действуют, автомобиль двигался к другой группе митингующих, провожаемый криками ободрения и аплодисментами. Иногда тех, кто вступал в конфронтацию с полицией или не выполнял просьб полицейских, задерживали, но без применения спецсредств.
В районах проведения акции появились дополнительные силы полиции, однако никаких оцеплений, кордонов и закрытых зон сделано не было, за исключением Даунинг-стрит. У резиденции британского премьера выстроились около 20 полицейских, однако митинг Extinction Rebellion проходит не у самого забора Даунинг-стрит, а несколькими метрами правее, на улице Уайтхолл. Это собрание стало самым громким - в митинге приняли участие барабанщики, под ритм которых притопывали даже полицейские.
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Все действия протестующих вызывали большой интерес у туристов, но не все знали об акциях протеста. Пара средних лет из Германии призналась РИА Новости, что не знают ничего о том, что происходит на улицах и почему правительственный квартал вдруг стал пешеходным.
Сотрудник одной из правительственных организаций признался, что его работе подобные акции никак не мешают. "Я езжу на работу на метро, перекрытия улиц мне не мешают… Если у них (протестующих) есть на все это время и возможности, я рад за них", - сказал чиновник, не представившись и пряча во внутренний карман пиджака висящий на шее пропуск.
Протестующие ведут себя миролюбиво, с удовольствием фотографируются с журналистами и туристами, охотно рассказывают о том, зачем они вышли на улицы. Тактика их проста - они перекрывают цепью улицу, встают с транспарантом. Многие попросту садятся или ложатся на проезжую часть на перекрестках и остаются там, пока полиция не унесет их на тротуар или не доставит в участок. Помимо мостов и Уайтхолла, акции проходят у Вестминстерского аббатства, на Трафальгарской площади и в других центральных районах.
Подавляющее большинство из активистов являются также и сторонниками левацких организаций. Почти все приехали в Лондон с большими рюкзаками, палатками и запасами еды. Несколько человек разбили палаточный лагерь в парке Сент-Джеймс, недалеко от Букингемского дворца. Жители стихийного лагеря в обеденное время вернулись с митингов, достали привезенные с собой обеды в контейнерах и расселись на близлежащих скамейках.
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