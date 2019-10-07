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РИА Новости

Мосгортранс сообщил подробности происшествия в Алабяно-Балтийском тоннеле

16:16 07.10.2019
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© Фото : ГУ МЧС по МосквеДТП с автобусом в Алабяно-Балтийском тоннеле
ДТП с автобусом в Алабяно-Балтийском тоннеле
© Фото : ГУ МЧС по Москве
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Водитель автобуса, загоревшегося в Алабяно-Балтийском тоннеле в Москве, оперативно вывел пассажиров из салона до начала возгорания, пострадавших нет, причины произошедшего будет выяснять специальная комиссия, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".
Ранее сообщалось о возгорании автобуса внутри Алабяно-Балтийского тоннеля в сторону области. В пресс-службе столичного главка МЧС позже сообщили РИА Новости, что к ликвидации последствий возгорания привлекались 29 человек и 11 единиц техники, предварительно, пострадавших нет.
"В результате произошедшего пострадавших нет. При задымлении водитель остановил автобус и оперативно вывел пассажиров из салона в безопасное место до начала возгорания. Причины случившегося возгорания выяснит специальная комиссия совместно со специалистами компании-производителя", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что данный автобус обслуживается в рамках сервисного контракта с производителем – группой ГАЗ, которая отвечает за полную работоспособность и исправность техники. Автобус произведен в 2018 году и находится на гарантии.
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