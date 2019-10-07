Мосгортранс сообщил подробности происшествия в Алабяно-Балтийском тоннеле

© Фото : ГУ МЧС по Москве ДТП с автобусом в Алабяно-Балтийском тоннеле

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Водитель автобуса, загоревшегося в Алабяно-Балтийском тоннеле в Москве, оперативно вывел пассажиров из салона до начала возгорания, пострадавших нет, причины произошедшего будет выяснять специальная комиссия, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

Ранее сообщалось о возгорании автобуса внутри Алабяно-Балтийского тоннеля в сторону области. В пресс-службе столичного главка МЧС позже сообщили РИА Новости, что к ликвидации последствий возгорания привлекались 29 человек и 11 единиц техники, предварительно, пострадавших нет.

"В результате произошедшего пострадавших нет. При задымлении водитель остановил автобус и оперативно вывел пассажиров из салона в безопасное место до начала возгорания. Причины случившегося возгорания выяснит специальная комиссия совместно со специалистами компании-производителя", - рассказали в пресс-службе.