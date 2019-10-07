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РИА Новости

РЖД назвали стоимость билета на ВСМ Москва-Петербург

16:31 07.10.2019 (обновлено: 16:46 07.10.2019)
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© Фото : предоставлено РЖДИнтерьер высокоскоростного поезда
Интерьер высокоскоростного поезда
© Фото : предоставлено РЖД
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Средний тариф на проезд по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург составит 3,4 тысячи рублей, сообщил начальник центра организации скоростного и высокоскоростного сообщения РЖД Дмитрий Катцын.
В понедельник в Совете Федерации проходит заседание временной комиссии СФ по осуществлению парламентского контроля за ходом реализации комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года в части транспортной инфраструктуры. В частности, обсуждается создание ВСМ. "Тарифная политика - это уровень "Сапсана" и ниже. Средневзвешенный тариф ВСМ для маршрута Санкт-Петербург - Москва в ценах 2018 года 3416 рубля. Будем этого придерживаться. Финансовая модель разработана, она сбалансирована с таким показателем", - рассказал глава центра РЖД.
Катцын отметил, что "Российские железные дороги" готовы принять на себя в создаваемой схеме риски спроса. "Мы уже много раз убеждались, что прогнозируемый спрос на перевозки значительно ниже фактического. Мы это видим и на "Сапсане", на МЦК, думаю, скоро увидим на МЦД", - пояснил он.
РЖД представляли концепт высокоскоростного поезда для России в ноябре 2018 года. Катцын в понедельник показал презентацию с базовыми параметрами поезда для ВСМ в России, которые фактически совпадают с показываемыми компанией ранее. Состав имеет базовую комплектацию из 12 вагонов и имеет 729 мест. В поезде четыре класса: один вагон первого класса, один вагон бизнес-класса, один вагон-бистро, четыре вагона экономкласса и пять вагонов туристического класса. Конструкционная скорость - 360 километров в час, демонстрационная - 400 километров в час. Поезд должен работать в температурах от минус 50 до плюс 40 градусов.
Логотип РЖД
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Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет. РЖД в последние годы готовили в качестве пилотного проекта ВСМ Москва-Казань стоимостью около 1,7 триллиона рублей. Однако в текущем году президент России Владимир Путин, руководствуясь соображениями целесообразности, одобрил проектирование ВСМ между Москвой и Петербургом. РЖД занялись и этим проектом.
Вице-премьер Максим Акимов говорил журналистам, что ориентировочная стоимость ВСМ в Петербург оценивается в 1,5 триллиона рублей и трасса может пройти через Великий Новгород. Проектирование ВСМ Москва - Санкт-Петербург может занять три года, а строительство - до пяти лет, говорил журналистам замминистра транспорта РФ Владимир Токарев.
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