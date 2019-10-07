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РИА Новости
Чувашская республика

Урожайность овощей в Чувашии в этом году выросла в два раза

16:11 07.10.2019
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкКартофель
Картофель
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
ЧЕБОКСАРЫ, 7 окт – РИА Новости. Урожайность овощей в Чувашии в этом году выросла в два раза по сравнению с прошлым годом, сообщил начальник отдела инноваций, отраслевого развития и земледелия Минсельхоза Чувашии Владимир Васильев.

"Показатели урожайности зерновых культур, картофеля и овощей на текущую дату превосходят уровень 2018 года: по зерновым на 15,2%, картофеля – на 47,9%, овощей – в два раза", - процитировали Васильева в пресс-службе администрации главы Чувашии.

По его словам, в сельскохозяйственных организациях и крупных фермерских хозяйствах Чувашии на сегодняшний день скошены 264,6 тысячи гектаров зерновых, что составляет 99,6% от плана уборки, из них обмолочены 264,5 тысячи гектаров, что на две тысячи гектаров больше, чем в прошлом году. Всего в этом году в Чувашии намолочены 712,8 тысячи тонн зерна при урожайности 27 центнеров с гектара, что на 94,1 тысячи тонн больше, чем в прошлом году. Наибольшие показатели урожайности зафиксированы в Вурнарском, Яльчикском и Ибресинском районах республики – более 30 центнеров с гектара. Уборка зерновых и зернобобовых культур завершена в 13 муниципальных районах Чувашии.
В пресс-службе уточнили, что картофель убран с 5,5 тысяч гектаров, что составляет 86,6% от общей уборочной площади. При урожайности 263,6 центнеров с гектара, что на 85,4 центнера с гектара больше, чем в 2018 году, собрано 146,3 тысячи тонн картофеля, что на 15,3 тысячи тонн больше, чем в прошлом году. Уборка картофеля завершена в девяти муниципальных районах республики.
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В пресс-службе добавили, что овощи убраны с 259 гектаров, что составляет 26,9% от всей уборочной площади. Урожайность в этом году составила 336,8 центнеров с гектара, что на 170,5 центнеров с гектара больше, чем в прошлом году, всего собраны 8,7 тысячи тонн овощей, что на 1,3 тысячи тонн больше, чем в прошлом году.
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