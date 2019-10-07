Бондарчук начал съемки сериала "Псих" по сценарию Паулины Андреевой

"Осенью я заканчиваю обучение на сценарном отделении киношколы "Индустрия". "Псих" - мой первый полноценный сценарий для большого восьмисерийного проекта. Интересно залезть в голову человека, психолога, который помогает другим справиться с собой, а сам с собой, как оказывается, совладать не может", - цитирует пресс-служба Андрееву.