Бондарчук начал съемки сериала "Псих" по сценарию Паулины Андреевой

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Режиссер Федор Бондарчук в понедельник приступил к съемкам сериала "Псих" по сценарию своей супруги актрисы Паулины Андреевой, одну из главных ролей сыграет режиссер Константин Богомолов, сообщила пресс-служба проекта.
"7 октября начались съемки драмы "Псих" – первого сериала в режиссерской биографии Федора Бондарчука. Автор сценария – Паулина Андреева", - говорится в сообщении.
В фильме снялись режиссер Константин Богомолов, Елена Лядова, Игорь Верник, Ксения Раппопорт, Анна Чиповская, Александр Горчилин, Евгения Громова, Роза Хайруллина, Владимир Симонов и Олег Меньшиков. Премьера восьмисерийного проекта состоится в 2020 году, добавили в пресс-службе.
"Осенью я заканчиваю обучение на сценарном отделении киношколы "Индустрия". "Псих" - мой первый полноценный сценарий для большого восьмисерийного проекта. Интересно залезть в голову человека, психолога, который помогает другим справиться с собой, а сам с собой, как оказывается, совладать не может", - цитирует пресс-служба Андрееву.
Главный герой по имени Олег – известный столичный психотерапевт. К нему в очередь выстраиваются клиенты центрального округа Москвы. Только врачу самому нужна помощь: кризис среднего возраста, жизнь с мамой в 40 лет, потеря самоуважения, медикаментозная зависимость, раздражительность и нарастающая агрессия. Все меняется, когда Олегу приходится оказывать экстренную психологическую помощь.