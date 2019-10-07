Лавров встретился в Багдаде с президентом Ирака

БАГДАД, 7 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, впервые за последние пять лет находящийся с визитом в Ираке, встречается в Багдаде с президентом страны Бархамом Салехом.
Встреча проходит в президентском дворце в Багдаде.
Лавров и Салех обменялись несколькими фразами, после чего журналистов попросили удалиться.
Ранее в понедельник Лавров уже встретился в иракской столице с премьер-министром страны Аделем Абд аль-Махди, главой МИД Мухаммедом Али аль-Хакимом и председателем парламента Ирака Мухаммедом аль-Халбуси.