Лавров встретился в Багдаде с президентом Ирака

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент Ирака Бархам Салех во время встречи в Багдаде

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент Ирака Бархам Салех во время встречи в Багдаде

БАГДАД, 7 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, впервые за последние пять лет находящийся с визитом в Ираке, встречается в Багдаде с президентом страны Бархамом Салехом.

Встреча проходит в президентском дворце в Багдаде.

Лавров и Салех обменялись несколькими фразами, после чего журналистов попросили удалиться.