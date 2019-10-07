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РИА Новости
Ростовская область

Строительство "Гандбол Арены" в Ростове-на-Дону завершится в 2023 году

16:05 07.10.2019
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© Фото : предоставлено пресс-службой Ростовской областиГубернатор Ростовской области Василий Голубев
Губернатор Ростовской области Василий Голубев
© Фото : предоставлено пресс-службой Ростовской области
Губернатор Ростовской области Василий Голубев. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Строительство "Гандбол Арены" в Ростове-на-Дону, на которой предполагается проведение матчей чемпионата Европы, завершится в 2023 году, сообщил губернатор Василий Голубев.
"Планируется, что Ростов-на-Дону примет предварительные матчи чемпионата Европы по гандболу 2024 года, для нас это важно. Мы воспринимаем это как серьезное доверие к нашему городу с большими гандбольными традициями. И мы, конечно, будем работать над созданием новой гандбольной инфраструктуры", - приводятся в сообщении правительства региона слова губернатора.
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Он уточнил, что в Ростове-на-Дону планируется построить гандбольную арену и реконструировать имеющийся Дворец спорта. "Ставим задачу, чтобы и строительство новой арены, и реконструкция имеющегося Дворца спорта были завершены в 2023 году", - сказал Голубев.
Как утонил РИА Новости представитель минспорта области, в настоящее время специалисты министерства уже приступили к разработке проектно-сметной документации на строительство "Гандбол Арены". "Она будет построена на улице Каяни в Пролетарском районе города. Предположительный объем инвестиций – 1 миллиард рублей", - добавил собеседник агентства.
Согласно заявочной книге "Россия 2024", матчи чемпионата Европы примут пять арен в четырех городах: Ростове-на-Дону, Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре. Чемпионат Европы 2024 года пройдет с 28 ноября по 15 декабря. Страна-хозяйка турнира должна быть утверждена исполкомом ЕГФ 21 ноября этого года.
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Ростовская областьМинспортВасилий ГолубевРостовская областьРостов-на-ДонуСпорт
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