Строительство "Гандбол Арены" в Ростове-на-Дону завершится в 2023 году

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Строительство "Гандбол Арены" в Ростове-на-Дону, на которой предполагается проведение матчей чемпионата Европы, завершится в 2023 году, сообщил губернатор Василий Голубев.

"Планируется, что Ростов-на-Дону примет предварительные матчи чемпионата Европы по гандболу 2024 года, для нас это важно. Мы воспринимаем это как серьезное доверие к нашему городу с большими гандбольными традициями. И мы, конечно, будем работать над созданием новой гандбольной инфраструктуры", - приводятся в сообщении правительства региона слова губернатора.

Он уточнил, что в Ростове-на-Дону планируется построить гандбольную арену и реконструировать имеющийся Дворец спорта. "Ставим задачу, чтобы и строительство новой арены, и реконструкция имеющегося Дворца спорта были завершены в 2023 году", - сказал Голубев.

Как утонил РИА Новости представитель минспорта области, в настоящее время специалисты министерства уже приступили к разработке проектно-сметной документации на строительство "Гандбол Арены". "Она будет построена на улице Каяни в Пролетарском районе города. Предположительный объем инвестиций – 1 миллиард рублей", - добавил собеседник агентства.