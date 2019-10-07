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РИА Новости

В Харькове вандалы разрисовали фасад здания, где находится приемная Бойко

16:04 07.10.2019
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЮрий Бойко
Юрий Бойко
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Юрий Бойко. Архивное фото
КИЕВ, 7 окт - РИА Ноости. Неизвестные разрисовали фасад здания в Харькове, где находится приемная депутата Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко, сообщила в понедельник пресс-служба партии.
"В ночь на 7 октября произошло очередное хулиганское нападение на Общественную приемную народного депутата Юрия Бойко и региональной организации "Оппозиционная платформа – За жизнь". Вандалы изуродовали фасад здания, украли партийный флаг. Это уже шестое хулиганское нападение на партийную приёмную в Харькове", - говорится в сообщении.
Как отмечается, по всем фактам нападений составлены протоколы в правоохранительные органы. Как отметили в партии, на работу общественной приёмной происшествие не повлияет.
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Оппозиционная платформа - За жизньЮрий БойкоВерховная Рада УкраиныРИА НовостиХарьковКиевВ мире
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