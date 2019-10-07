В Харькове вандалы разрисовали фасад здания, где находится приемная Бойко

"В ночь на 7 октября произошло очередное хулиганское нападение на Общественную приемную народного депутата Юрия Бойко и региональной организации "Оппозиционная платформа – За жизнь". Вандалы изуродовали фасад здания, украли партийный флаг. Это уже шестое хулиганское нападение на партийную приёмную в Харькове", - говорится в сообщении.