В США считают, что влияние России на ЕС через энергетику будет расти

"Это увеличит влияние России на внешнюю политику Европы и уязвимость континента к перебоям в поставках", — сказал Перри.

По его словам, "Северный поток — 2" нанесет "сокрушительный удар" по энергетической конкуренции и безопасности Европы.

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.