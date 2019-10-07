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РИА Новости

В США считают, что влияние России на ЕС через энергетику будет расти

16:13 07.10.2019 (обновлено: 19:14 07.10.2019)
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© Nord Stream 2 / Paul LangrockСтроительство газопровода "Северный поток-2"
Строительство газопровода Северный поток-2
© Nord Stream 2 / Paul Langrock
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Глава Минэнерго США Рик Перри предсказал усиление влияние России в Евросоюзе в связи с реализацией проекта "Северный поток — 2". Об этом он заявил во время выступления на конференции трансатлантического энергетического сотрудничества в Вильнюсе, сообщает издание The Baltic Times.
"Это увеличит влияние России на внешнюю политику Европы и уязвимость континента к перебоям в поставках", — сказал Перри.
По его словам, "Северный поток — 2" нанесет "сокрушительный удар" по энергетической конкуренции и безопасности Европы.
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
Строительство газопровода Северный поток-2
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Северный поток-2Рик ПерриЕвросоюзСШАВ мире
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