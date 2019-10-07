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РИА Новости
Туризм

Попавшие в ДТП в Гагинском районе туристы находятся в стабильном состоянии

16:08 07.10.2019
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© Фото : ГУ МЧС России по Нижегородской области ДТП в Гагинском районе в Нижегородской области
 ДТП в Гагинском районе в Нижегородской области
© Фото : ГУ МЧС России по Нижегородской области
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 окт - РИА Новости. Состояние восьми туристов из Саратова, госпитализированных после ДТП с автобусом в Нижегородской области, остается стабильным, без ухудшений, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Нижегородской области.
Туристический автобус, перевозивший туристов из Саратова в Большое Болдино, опрокинулся в Гагинском районе Нижегородской области в воскресенье около 9.40. По предварительным данным, водитель туристического автобуса не справился с управлением на повороте. Никто не погиб. В автобусе находились 29 человек – 27 пассажиров и два водителя. По данным регионального министерства здравоохранения, в аварии пострадали 20 человек, получив травмы средней и легкой степени тяжести. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).
"Из 20 пострадавших в ДТП в Гагинском районе 12 человек направлены на амбулаторное лечение, восемь человек остаются госпитализированными (семь - в Починковской районной больнице, один - в Сергачской районной больнице). Ухудшения их состояния за прошедшие сутки не отмечено. В больнице есть все необходимое для оказания медицинской помощи пострадавшим", - заявили в региональном минздраве.
Ранее представитель организатора тура - саратовской турфирмы "Синай" сообщила РИА Новости, что турфирма совместно с минздравом Саратовской области решает вопрос о транспортировке в Саратов туристов, которые по медицинским показаниям нуждаются в стационарном лечении, для дальнейшего лечения в больницах ближе к дому.
ДТП в Гагинском районе в Нижегородской области
Вчера, 12:40РИА Новости
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