Сенатор пригрозил опротестовать решение Трампа об отводе войск в Сирии

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что внесет в сенат резолюцию с требованием отменить решение президента Дональда Трампа об отводе войск из зоны планируемой операции Турции в Сирии.

По его словам, уход американских сил "обеспечит возвращение" боевиков террористической группировки ИГ* и подтолкнет курдов к союзу с властями Сирии и Ирана.

Эрдоган также заявлял, что решение о турецкой операции на севере Сирии к востоку от Евфрата может быть принято в ближайшие дни. Он добавил, что целью операции будет очистка приграничной с Турцией сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов, создание там зоны безопасности и для размещения находящихся в Турции сирийских беженцев.