Сенатор пригрозил опротестовать решение Трампа об отводе войск в Сирии

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что внесет в сенат резолюцию с требованием отменить решение президента Дональда Трампа об отводе войск из зоны планируемой операции Турции в Сирии.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что американские военные покидают территории на севере Сирии, где Турция планирует провести военную операцию.
"Я не знаю деталей решения, принятого президентом Трампом по северной Сирии… Но если сообщения СМИ верны, это станет катастрофой… Если реализация этого плана продолжится, я внесу резолюцию с требованием отменить это решение. Надеюсь, она получит сильную поддержку обеих партий", - написал Грэм в Twitter.
По его словам, уход американских сил "обеспечит возвращение" боевиков террористической группировки ИГ* и подтолкнет курдов к союзу с властями Сирии и Ирана.
Эрдоган также заявлял, что решение о турецкой операции на севере Сирии к востоку от Евфрата может быть принято в ближайшие дни. Он добавил, что целью операции будет очистка приграничной с Турцией сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов, создание там зоны безопасности и для размещения находящихся в Турции сирийских беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России.