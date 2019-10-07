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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Главный раввин Москвы призвал прощать людей за сказанные не к месту слова

15:59 07.10.2019 (обновлено: 20:46 07.10.2019)
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© AP Photo / Ariel SchalitРитуал с петухом в праздник Йом Кипур (День искупления)
Ритуал с петухом в праздник Йом Кипур (День искупления)
© AP Photo / Ariel Schalit
МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Главный раввин Москвы, президент московского Совета раввинов Пинхас Гольдшмидт поздравил иудейскую общину с наступающим 8 октября праздником Йом Кипур (День искупления) и призвал прощать людей за неверно сказанные слова, сообщила в понедельник пресс-служба раввина.
"Изо дня в день мы видим, как чья-то ошибка, не вовремя и неверно сказанное слово становятся поводом травли, которая в итоге может сломать человеку жизнь. Но в мире нет человека, который не совершает ошибок. Признание своих ошибок и умение прощать – это первые шаги к мудрости и милосердию", - сказал Гольдшмидт.
По его словам, если каждый раскается и получит прощение тех, кого задел, "то и Всевышний примет просьбу человека о прощении", что особенно важно в эти дни.
"Мы приближаемся к Йом Кипуру – Дню Искупления – самому святому дню в еврейском календаре. Считается, что в Йом Кипур прощаются грехи, которые человек совершил по отношению ко Всевышнему", - сообщил раввин.
По его словам, Бог не может простить вместо другого человека, поэтому "именно перед Днем искупления принято анализировать прошедший год и думать о людях, которых мы могли обидеть, которым причинили боль, вред или урон".
В заключение раввин пожелал верующим легкого поста, серьезной работы над собой, а также "быть прощенными и суметь простить". "Пусть святость этого дня и близость Всевышнего поможет каждому из нас стать хотя бы немного лучше", - подытожил Пинхас Гольдшмидт.
В Московской хоральной синагоге 8 октября пройдут молитвы с участием израильского кантора Эзры Мейера и хора синагоги.
Йом Кипур - День искупления, или Судный день – один из самых важных и торжественных праздников в иудаизме, отмечается в этом году 8 октября с захода солнца и продолжается до захода солнца 9 октября. Праздник завершает Десять дней покаяния, во время которых решается судьба человека на год вперед. В этот день вспоминают о событиях, которые произошли во время пребывания еврейского народа в Синайской пустыне. Тогда они согрешили против Бога, создав золотого идола и начав ему поклоняться. Бог разгневался, хотел истребить еврейский народ и создать новый от Моисея. Но Моисей молитвой упросил Создателя отменить приговор.
По информации пресс-службы раввина, в Йом Кипур принято более суток воздерживаться от питья и пищи (кроме детей до 9 лет), нельзя совершать работы, запрещенные в Шаббат, а также умываться и носить кожаную обувь.
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Религия и мировоззрениеПинхас ГольдшмидтевреиНовости - Религия и мировоззрениеМоскварелигияОбщество
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