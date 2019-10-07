National Interest назвал пять лучших российских танков

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Журнал Журнал The National Interest опубликовал список лучших боевых танков, разработанных в СССР и России.

Лидером рейтинга стал танк нового поколения Т-14 "Армата". Конструктивные особенности машины делают ее "потенциально самым опасным танком в мире". Он оснащен 1500-сильным дизельным двигателем, обеспечивающим оптимальное соотношение мощности и веса, а также модульным комплексом динамический защиты "Малахит".

Вторым в списке стал проект перспективной боевой машины Т-95. Его называют "возможно, самым смертоносным российским танком". Ожидалось, что разработка превзойдет основные боевые танки НАТО и в защищенности, и в огневой мощи. В частности, машину планировали оснастить 152-миллиметровой пушкой, расположенной в необитаемой башне, а боекомплект расположить под ней. Впрочем, точные технические характеристики проекта были засекречены.

Т-90 издание назвало самым массовым танком третьего поколения в Российской армии. После доработки защитных и огневых систем и с новой броней машина может превзойти американские танки M1 "Абрамс".

На четвертое место эксперты поставили семейство танков Т-54/Т-55. Отмечается, что эти машины участвовали во множестве военных операций от Сирии до Ирака и входят в число наиболее "опытных" танков в мире.