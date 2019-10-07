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РИА Новости

National Interest назвал пять лучших российских танков

15:48 07.10.2019 (обновлено: 16:53 07.10.2019)
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© РИА Новости / Евгений Самарин / Перейти в фотобанкТанк Т-14 "Армата" перед началом репетиции военного парада, посвященного 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Танк Т-14 Армата перед началом репетиции военного парада, посвященного 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости / Евгений Самарин
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Журнал The National Interest опубликовал список лучших боевых танков, разработанных в СССР и России.
Лидером рейтинга стал танк нового поколения Т-14 "Армата". Конструктивные особенности машины делают ее "потенциально самым опасным танком в мире". Он оснащен 1500-сильным дизельным двигателем, обеспечивающим оптимальное соотношение мощности и веса, а также модульным комплексом динамический защиты "Малахит".
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Вторым в списке стал проект перспективной боевой машины Т-95. Его называют "возможно, самым смертоносным российским танком". Ожидалось, что разработка превзойдет основные боевые танки НАТО и в защищенности, и в огневой мощи. В частности, машину планировали оснастить 152-миллиметровой пушкой, расположенной в необитаемой башне, а боекомплект расположить под ней. Впрочем, точные технические характеристики проекта были засекречены.
Т-90 издание назвало самым массовым танком третьего поколения в Российской армии. После доработки защитных и огневых систем и с новой броней машина может превзойти американские танки M1 "Абрамс".
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На четвертое место эксперты поставили семейство танков Т-54/Т-55. Отмечается, что эти машины участвовали во множестве военных операций от Сирии до Ирака и входят в число наиболее "опытных" танков в мире.
Закрыл список легендарный советский танк Т-34. Отмечается, что эта боевая машина отличалась от предшественников более тяжелой броней, за счет которой Красной армии удалось эффективно противостоять немецким противотанковым пушкам, в частности Pak-36. В то же время на счету Т-34 больше всего боевых потерь, однако это, скорее всего, объясняется недостаточной подготовленностью танкистов, говорится в материале.
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"Тридцатьчетверка" - главный танк войныТанк Т-34 в различных серийных модификациях выпускался с 1940 года. Это самый известный танк Второй мировой войны.
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Т-90АрматаТ-34НАТОТ-55M1 AbramsБезопасность
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