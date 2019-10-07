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РИА Новости
Культура

Группа Metallica запустила загадочный обратный отсчет

17:56 07.10.2019
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© AP Photo / Invision/Barry BrecheisenУчастники группы Metallica Роберт Трухильо, Джеймс Хэтфилд и Кирк Хэммет на фестивале Voodoo Music Experience в Новом Орлеане
Участники группы Metallica Роберт Трухильо, Джеймс Хэтфилд и Кирк Хэммет на фестивале Voodoo Music Experience в Новом Орлеане
© AP Photo / Invision/Barry Brecheisen
МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Рок-группа Metallica сообщила о начале загадочного обратного отсчета онлайн, который дойдет до нуля во вторник, сообщает NME.
На сайте MetallicaXX.com запущен таймер, который дойдет до нуля восьмого октября, в 12.00 по лондонскому времени.
Пока официального сообщения группы о том, что это такое, не было, но предполагается, что цифра XX может означать двадцатую годовщину легендарного альбома S&M.
Возможно, таймер имеет отношение к выпуску DVD с шоу S&M2, с которым музыканты выступали в Сан-Франциско.
Вряд ли речь идет о предстоящих концертах, поскольку коллектив не так давно отложил тур по Австралии и Новой Зеландии из-за курса реабилитации, который проходит гитарист и вокалист Джеймс Хэтфилд.
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