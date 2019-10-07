Группа Metallica запустила загадочный обратный отсчет

Участники группы Metallica Роберт Трухильо, Джеймс Хэтфилд и Кирк Хэммет на фестивале Voodoo Music Experience в Новом Орлеане

© AP Photo / Invision/Barry Brecheisen Участники группы Metallica Роберт Трухильо, Джеймс Хэтфилд и Кирк Хэммет на фестивале Voodoo Music Experience в Новом Орлеане

МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Рок-группа Metallica сообщила о начале загадочного обратного отсчета онлайн, который дойдет до нуля во вторник, . Рок-группа Metallica сообщила о начале загадочного обратного отсчета онлайн, который дойдет до нуля во вторник, сообщает NME.

На сайте MetallicaXX.com запущен таймер, который дойдет до нуля восьмого октября, в 12.00 по лондонскому времени.

Пока официального сообщения группы о том, что это такое, не было, но предполагается, что цифра XX может означать двадцатую годовщину легендарного альбома S&M.

Возможно, таймер имеет отношение к выпуску DVD с шоу S&M2, с которым музыканты выступали в Сан-Франциско.