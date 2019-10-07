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РИА Новости

В Жуковском отец случайно убил маленькую дочь, пока жена была в роддоме

15:36 07.10.2019 (обновлено: 17:17 07.10.2019)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Житель подмосковного Жуковского в состоянии алкогольного опьянения по неосторожности убил полуторагодовалую дочь. Об этом сообщается на сайте ГСУ Следственного комитета по Московской области.
По данным ведомства, мать девочки находилась в роддоме. Ее 29-летний супруг позвал в гости друзей. После застолья и употребления спиртных напитков он уснул на полу. Наутро мужчина обнаружил рядом с собой дочь без признаков жизни.
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Согласно предварительному заключению эксперта, смерть ребенка наступила "в результате механической асфиксии от сдавливания груди и живота".
Подозреваемого задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 109 УК России "Причинение смерти по неосторожности".
По факту происшествия проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
"Следователями будут изучены условия, в которых проживала девочка. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы тела погибшего ребенка с целью установления точной причины смерти", — говорится в сообщении.
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