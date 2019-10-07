Умерла участница команды КВН "Сборная Снежногорска" Евгения Жарикова

"Дорогие друзья, все, кто откликнулся на наш зов о помощи. К огромному сожалению, нам не удалось спасти Женю. Сегодня в 6 утра она скончалась в клинике в Москве. Еще раз спасибо всем, кто не остался равнодушен. Пусть у вас в жизни всё будет хорошо", - написал Сергей.