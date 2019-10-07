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РИА Новости

Умерла участница команды КВН "Сборная Снежногорска" Евгения Жарикова

15:31 07.10.2019
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© аккаунт Евгении Жариковой во "ВКонтакте"Сергей и Евгения Жарикова
Сергей и Евгения Жарикова
© аккаунт Евгении Жариковой во "ВКонтакте"
Сергей и Евгения Жарикова. Архивное фото
МУРМАНСК, 7 окт – РИА Новости. Участница команды КВН "Сборная Снежногорска" из Мурманской области Евгения Жарикова, у которой в сентябре диагностировали онкологическое заболевание, скончалась в московской клинике, сообщил капитан команды и супруг Евгении Сергей Жариков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
"Дорогие друзья, все, кто откликнулся на наш зов о помощи. К огромному сожалению, нам не удалось спасти Женю. Сегодня в 6 утра она скончалась в клинике в Москве. Еще раз спасибо всем, кто не остался равнодушен. Пусть у вас в жизни всё будет хорошо", - написал Сергей.
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У Евгении Жариковой, выступавшей в команде КВН "Сборная Снежногорска", в конце сентября обнаружили онкологическое заболевание. Как тогда сообщал ее супруг, Евгении поставили диагноз "саркома желудка четвертой степени", болезнь поздно дала о себе знать.
"Сборная Снежногорска" - чемпионы Мурманской лиги и полуфиналисты Высшей лиги МС КВН сезона 2019 года.
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