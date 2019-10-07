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РИА Новости

Глава Минэнерго опроверг сообщения о своей отставке

15:29 07.10.2019 (обновлено: 21:55 07.10.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр энергетики США Рик Перри
Министр энергетики США Рик Перри
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Министр энергетики США Рик Перри опроверг сообщения СМИ о своем уходе в отставку в следующем месяце.
Ранее издание Politico со ссылкой на "трех человек, знакомых с планами" Перри, сообщило, что министр объявит о своей отставке в ноябре.
"Нет. Я здесь. Я на службе. Они пишут эту историю уже как минимум девять месяцев. Когда-нибудь они, возможно, окажутся правы, но не сегодня, не завтра и не в следующем месяце", - приводит агентство Рейтер слова Перри, который находится с визитом в Вильнюсе.
Перри занимает должность министра с января 2017 года, когда приступила к работе администрация президента Дональда Трампа. За это время сменились уже несколько министров, в том числе министр обороны и госсекретарь, и целый ряд руководителей различного ранга в Белом доме, включая трех советников национальной безопасности.
Сообщения о возможном уходе Перри уже появлялись в апреле. Тогда агентство Блумберг сообщило со ссылкой на осведомленные источники, что он собирается уйти из администрации США и решает, когда именно и на каких условиях. Минэнерго США тогда опровергло сообщения, что Перри покинет администрацию в ближайшем будущем.
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Минэнерго СШАРик ПерриСШАВ мире
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