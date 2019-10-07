Глава Минэнерго опроверг сообщения о своей отставке

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Министр энергетики США Рик Перри опроверг сообщения СМИ о своем уходе в отставку в следующем месяце.

Ранее издание Politico со ссылкой на "трех человек, знакомых с планами" Перри, сообщило, что министр объявит о своей отставке в ноябре.

"Нет. Я здесь. Я на службе. Они пишут эту историю уже как минимум девять месяцев. Когда-нибудь они, возможно, окажутся правы, но не сегодня, не завтра и не в следующем месяце", - приводит агентство Рейтер слова Перри, который находится с визитом в Вильнюсе.

Перри занимает должность министра с января 2017 года, когда приступила к работе администрация президента Дональда Трампа. За это время сменились уже несколько министров, в том числе министр обороны и госсекретарь, и целый ряд руководителей различного ранга в Белом доме, включая трех советников национальной безопасности.