В Башкирии три человека погибли при пожаре в частном доме

УФА, 7 окт - РИА Новости. Три человека стали жертвами пожара в частном доме в Башкирии, устанавливаются личности погибших, сообщает ГУ МЧС по региону.
По данным ведомства, в 15.43 (13.43 мск) в центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по региону поступило сообщение о пожаре в частном доме в селе Урман Иглинского района. На место выехали спасатели, полицейские, медики, сотрудники испытательной пожарной лаборатории и Госкомитета по ЧС.
"По прибытии к месту вызова установлено, что открытым огнем горит частный жилой бревенчатый дом размером 5х6 метров. В 16.00 (14.00 мск) открытое горение на 30 "квадратах" ликвидировано. В ходе тушения пожара обнаружены трое погибших", - говорится в сообщении ГУ МЧС.
В ведомстве агентству уточнили, что личности погибших устанавливаются.
"По предварительным данным, в огне погибли двое мужчин и женщина ", - сказали РИА Новости в МЧС, отметив, что причина возгорания выясняется.