В Башкирии три человека погибли при пожаре в частном доме

УФА, 7 окт - РИА Новости. Три человека стали жертвами пожара в частном доме в Башкирии, устанавливаются личности погибших, сообщает ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, в 15.43 (13.43 мск) в центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по региону поступило сообщение о пожаре в частном доме в селе Урман Иглинского района. На место выехали спасатели, полицейские, медики, сотрудники испытательной пожарной лаборатории и Госкомитета по ЧС.