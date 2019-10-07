В Туве госпитализировали семь пострадавших в ДТП с микроавтобусом

КРАСНОЯРСК, 7 окт - РИА Новости. Медики госпитализировали семь из 13 пострадавших пассажиров микроавтобуса, который перевернулся в Туве, сообщили РИА Новости в минздраве республики.

Ранее в региональном главке МВД сообщили, что 12 пассажиров доставлены в больницу Кызыла. За рулем был 66-летний водитель. По предварительной информации, серьезно пострадавших нет, водитель был трезв.