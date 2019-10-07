Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-07T15:25Z
https://ria.ru/20191007/1559513082.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/153268/30/1532683048_0:162:3068:1888_1036x0_80_0_0_fbab3925d273bfbd7028fbfd09ae780f.jpg
РИА Новости

В Туве госпитализировали семь пострадавших в ДТП с микроавтобусом

15:25 07.10.2019
37
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
КРАСНОЯРСК, 7 окт - РИА Новости. Медики госпитализировали семь из 13 пострадавших пассажиров микроавтобуса, который перевернулся в Туве, сообщили РИА Новости в минздраве республики.
Ранее в региональном главке МВД сообщили, что 12 пассажиров доставлены в больницу Кызыла. За рулем был 66-летний водитель. По предварительной информации, серьезно пострадавших нет, водитель был трезв.
"Тринадцать человек пассажиров. Осмотр продолжается. Четырех отпустили на амбулаторное лечение. Госпитализированы пока семь человек. Детей нет", - сказала собеседница агентства.
Автомобиль скорой медицинской помощи
15:07РИА Новости
В Брянске шесть человек пострадали в ДТП с участием маршрутки
000000
Обсудить 0
КызылКрасноярскТуваПроисшествия
Рекомендуем
Посетители у здания Совета Федерации РФ
В Совфеде обсудят итоги мониторинга вмешательства в выборы в России
РИА
Новости
Мэр Киева Виталий Кличко
Суд не стал рассматривать иск Кличко против канала "1+1"
Полиция
В Новой Москве грабители отобрали у иностранца более миллиона рублей
Сотрудница службы оперативного обеспечения диспетчерской связи Центра Управления в кризисных ситуациях Главного Управления МЧС России
На севере Москвы в тоннеле загорелся автобус
Лента
новостей
Банкноты номиналом 5, 10 и 20 евро
Официальный курс евро на вторник снизился до 71,15 рубля
Сахар Табар
"Иранскую Анджелину Джоли" арестовали из-за фото, обвинив в богохульстве
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Дела о конфликте со стрельбой из-за комбината на Кубани направили в суд
Актриса Наталья Бочкарева
Друг Бочкаревой рассказал, куда она пропала после скандала с наркотиками
Храм Баалшамина в Пальмире
Восстановление наследия Пальмиры займет несколько лет, заявили в Сирии
Стетоскоп
В СК назвали проект о квалификации врачебных ошибок правильным шагом
Отдых президента РФ В. Путина в Сибири
Лидеры стран СНГ поздравили Путина с днем рождения
Система нагревания табака
В Госдуме призвали бороться с вейпами, как с табаком
Северный морской путь. Порт Певек
Российские ученые зафиксировали рекордный выброс метана в Арктике
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:32Британский премьер призвал ЕС отреагировать на его предложения по Brexit
15:31Умерла участница команды КВН "Сборная Снежногорска" Евгения Жарикова
15:26В Башкирии три человека погибли при пожаре в частном доме
15:26Скворцова сообщила о росте числа врачей первичного звена здравоохранения
15:26Шотландский суд не будет вводить ограничения на действия Джонсона по Brexit
15:25В Туве госпитализировали семь пострадавших в ДТП с микроавтобусом
15:24На берегу Черного моря нашли клад V века
15:22В Росархиве рассказали, как сушат пострадавшие от воды документы РГАЛИ
15:20На Украине умерли сиамские близнецы с одним телом и двумя головами
15:20Трамп объяснил отвод войск с сирийско-турецкой границы
15:20Пожар в автобусе в Москве попал на видео
15:18В Минстрое и Минспорта Ставрополья прошли обыски по делу о хищениях
15:18Макей: Белоруссия не хочет оказаться на острие противостояния России и НАТО
15:15В Архангельской области школу закрыли на карантин из-за пневмонии
15:14В Москве частично восстановили движение по Алабяно-Балтийскому тоннелю
15:13В ДНР прокомментировали заявление о срыве разведения сил в Донбассе
15:10Внеочередной архиерейский собор Элладской церкви обсудит украинскую тему
15:08Арт-директор Моисеева опроверг сообщения о проблемах певца со здоровьем
15:07В Брянске шесть человек пострадали в ДТП с участием маршрутки
15:06В ДНР обвинили Киев в саботаже урегулирования конфликта на Донбассе
Лента новостейМолния