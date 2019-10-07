На берегу Черного моря нашли клад V века

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Болгарские археологи обнаружили на черноморском побережье клад V века, сообщает The Sofia Globe.
Всего в ходе раскопок в городке Девня нашли 16 золотых и более 20 бронзовых монет, относящихся к этому периоду. Наиболее ценными, по предварительным данным, являются золотые монеты с изображением императора Феодосия II, а также с изображением двоюродного брата императора Валентиниана III.
По мнению эксперта краеведческого музея Варны Христо Кузова, клад мог быть спрятан во время нападения гуннов на древний город Маркианополь.