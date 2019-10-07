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РИА Новости

На берегу Черного моря нашли клад V века

15:24 07.10.2019
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© РИА Новости / Андрей ФинтисовВечерний Несебыр
Вечерний Несебыр
© РИА Новости / Андрей Финтисов
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Болгарские археологи обнаружили на черноморском побережье клад V века, сообщает The Sofia Globe.
Всего в ходе раскопок в городке Девня нашли 16 золотых и более 20 бронзовых монет, относящихся к этому периоду. Наиболее ценными, по предварительным данным, являются золотые монеты с изображением императора Феодосия II, а также с изображением двоюродного брата императора Валентиниана III.
По мнению эксперта краеведческого музея Варны Христо Кузова, клад мог быть спрятан во время нападения гуннов на древний город Маркианополь.
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