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РИА Новости

На Украине умерли сиамские близнецы с одним телом и двумя головами

15:20 07.10.2019
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© Фото : Pixabay / marionbrunВрачи во время операции
Врачи во время операции
© Фото : Pixabay / marionbrun
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. В Черновцах умерли сиамские близнецы, родившиеся чуть более недели назад, сообщает УНИАН.
По словам врачей, девочки умерли 5 октября. Из роддома их сразу транспортировали в больницу, однако медикам не удалось спасти им жизнь.
Ранее СМИ сообщили, что отклонение диагностировали еще во время беременности, однако мать близнецов отказалась прерывать беременность из-за религиозных убеждений.
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