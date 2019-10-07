Нобелевские лауреаты по медицине 2019 года

Объявление лауреатов Нобелевской премии по медицине 2019 года в Стокгольме

Келин Уильям

В 1982 году получил степень доктора медицины в Университете Дьюка (Duke University), США.

Проходил терапевтическую подготовку в госпитале Джонса Хопкинса (Johns Hopkins Hospital).

Работал онкологом в Институте раковых исследований Дана-Фарбер (Dana-Farber Cancer Institute), проходил докторантуру в лаборатории доктора Дэвида Ливингстона (laboratory of Dr. David Livingston), где он начал свои исследования белков-супрессоров опухолей.

В 1992 году Келин стал независимым исследователем в Институте раковых исследований Дана-Фарбер.

С 1998 года – независимый исследователь Медицинского института Говарда Хьюза (Howard Hughes Medical Institute).

С 2002 года – профессор Гарвардской медицинской школы (Harvard Medical School).

Член Национальной академии наук США (2010).

7 октября 2019 года Уильям Келин совместно с Петером Ратклиффом и Греггом Семенце получил Нобелевскую премию по медицине за исследование того, как живые клетки реагируют на присутствие кислорода. Открытие дало начало для создания новых, перспективных методов борьбы с анемией, раком и другими заболеваниями.

Среди его наград также Международная премия Гайрднера (Gairdner International Award, 2010), Премия Альфреда Кнудсона (Alfred Knudson Award, 2011), Премия Ласкера (Lasker Award, 2016) и др.

Ратклиф Петер

В 1978 году получил степень бакалавра медицины , в 1987 году – докторскую степень в Колледже Гонвилл-энд-Киз (Gonville and Caius College, входит в состав Кембриджского университета).

Прошел клиническую подготовку в больнице Святого Варфоломея (St. Bartholomew’s Hospital) в Лондоне, затем переехал в Оксфорд, где присоединился к Институту молекулярной медицины Weatherall. Прошел переподготовку по молекулярной и клеточной биологии.

В 1990 году, получив финансирование в качестве старшего научного сотрудника Wellcome Trust, он создал лабораторию биологии гипоксии в Институте молекулярной медицины Weatherall.

С 1996 года – профессор нефрологии в Университете Оксфорда (University of Oxford).

С 2004 по 2016 года в должности профессора возглавлял кафедру клинической медицины Наффилда (Nuffield Department of Clinical Neurosciences), Оксфорд.

В 2016 году стал директором исследовательского центра Target Discovery Institute, созданного Департаментом медицины Наффилда и Оксфордским университетом.

С 2016 года также занимает должность директора по клиническим исследованиям в Институте Фрэнсиса Крика (The Francis Crick Institute), Лондон.

Член Института Людвига по исследованию рака (Ludwig Institute of Cancer Research), Лондонского королевского общества и Академии медицинских наук (2002). Почетный член Американской академии искусств и наук.

7 октября 2019 года Петеру Ратклиффу была присуждена Нобелевская премия по медицине совместно с Уильямом Келином, и Греггом Семенце за исследование того, как живые клетки реагируют на присутствие кислорода.

Среди его наград также премия Луи-Жанте в области медицины (Louis-Jeantet Prize in Medicine), Международная премия Гайрднера (Gairdner International Award), Премия Ласкера (Lasker Award).

В 2014 году он был посвящен в рыцари за заслуги перед медициной.

Семенце Грегг

В 1978 году получил степень бакалавра в Гарвардском университете (Harvard University), в 1984 году – степень доктора медицины и доктора философии в университете Пенсильвании (University of Pennsylvania). Окончил резидентуру по педиатрии в Медицинском центре Университета Дьюка (Duke University Medical Center) и занимался докторскими исследованиями в области медицинской генетики в Университете Джона Хопкинса (Johns Hopkins University).

С 1990 года Грегг Семенце работает в Университете Джона Хопкинса.

Он является профессором педиатрии, радиационной онкологии и молекулярно-радиационных наук, биологической химии, медицины и онкологии в Медицинской школе Университета Джона Хопкинса (Johns Hopkins University School of Medicine).

Он также возглавляет сосудистую программу в Институте клеточной инженерии имени Джона Хопкинса (Johns Hopkins' Institute for Cell Engineering).

В 2012 году он был избран в Институт генетической медицины МакКусика-Натанса (McKusick-Nathans Institute of Genetic Medicine) Университета Дж. Хопкинса.

В 2012-2016 годах был профессором-исследователем Американского онкологического общества (American Cancer Society).

Грегг Семенце занимается исследованием молекулярных механизмов регуляции кислорода. Ученый наиболее известен своим новаторским открытием белка HIF-1 (фактор, индуцируемый гипоксией 1), который контролирует гены в ответ на изменения в доступности кислорода.

Семенце – один из основателей Американского колледжа медицинской генетики (American College of Medical Genetic). Ученый является членом Американского общества клинических исследований (American Society for Clinical Investigation, 1995), членом Национальной академии наук США (National Academy of Sciences USA, 2008).

Является автором более 250 исследовательских статей. Входит в редакционную коллегию нескольких журналов, и является главным редактором журнала молекулярной медицины (Journal of Molecular Medicine).

7 октября 2019 года Греггу Семенце совместно с Уильямом Келином и Петером Ратклиффом присуждена Нобелевская премия по медицине

Работы ученого отмечены также несколькими другими наградами , в том числе гран-при Лефулона-Делаланде (Lefoulon-Delalande) от Института Франции (2012), Международной премией Гэйрднера (Gairdner International Award, 2010) и др.