Нобелевские лауреаты по медицине 2019 года

Келин Уильям

Работал онкологом в Институте раковых исследований Дана-Фарбер (Dana-Farber Cancer Institute), проходил докторантуру в лаборатории доктора Дэвида Ливингстона (laboratory of Dr. David Livingston), где он начал свои исследования белков-супрессоров опухолей.

Ратклиф Петер

В 1978 году получил степень бакалавра медицины , в 1987 году – докторскую степень в Колледже Гонвилл-энд-Киз (Gonville and Caius College, входит в состав Кембриджского университета).

С 1996 года – профессор нефрологии в Университете Оксфорда (University of Oxford).

С 2004 по 2016 года в должности профессора возглавлял кафедру клинической медицины Наффилда (Nuffield Department of Clinical Neurosciences), Оксфорд.

С 2016 года также занимает должность директора по клиническим исследованиям в Институте Фрэнсиса Крика (The Francis Crick Institute), Лондон.

Член Института Людвига по исследованию рака (Ludwig Institute of Cancer Research), Лондонского королевского общества и Академии медицинских наук (2002). Почетный член Американской академии искусств и наук.

Среди его наград также премия Луи-Жанте в области медицины (Louis-Jeantet Prize in Medicine), Международная премия Гайрднера (Gairdner International Award), Премия Ласкера (Lasker Award).

Семенце Грегг

В 1978 году получил степень бакалавра в Гарвардском университете (Harvard University), в 1984 году – степень доктора медицины и доктора философии в университете Пенсильвании (University of Pennsylvania). Окончил резидентуру по педиатрии в Медицинском центре Университета Дьюка (Duke University Medical Center) и занимался докторскими исследованиями в области медицинской генетики в Университете Джона Хопкинса (Johns Hopkins University).

Он является профессором педиатрии, радиационной онкологии и молекулярно-радиационных наук, биологической химии, медицины и онкологии в Медицинской школе Университета Джона Хопкинса (Johns Hopkins University School of Medicine).

Он также возглавляет сосудистую программу в Институте клеточной инженерии имени Джона Хопкинса (Johns Hopkins' Institute for Cell Engineering).

В 2012 году он был избран в Институт генетической медицины МакКусика-Натанса (McKusick-Nathans Institute of Genetic Medicine) Университета Дж. Хопкинса.

Семенце – один из основателей Американского колледжа медицинской генетики (American College of Medical Genetic). Ученый является членом Американского общества клинических исследований (American Society for Clinical Investigation, 1995), членом Национальной академии наук США (National Academy of Sciences USA, 2008).