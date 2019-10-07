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РИА Новости
Война в Сирии

Трамп объяснил отвод войск с сирийско-турецкой границы

15:20 07.10.2019 (обновлено: 15:21 07.10.2019)
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после сообщений турецкого лидера Тайипа Эрдогана и арабо-курдских отрядов "Сирийских демократических сил" (SDF) об отводе войск США от пограничных с Турцией территорий на севере Сирии заявил, что пришло время Вашингтону выйти из "смехотворных бесконечных войн".
Ранее SDF заявили, что силы США отошли от пограничных с Турцией территорий на севере Сирии, нарушив договоренности, достигнутые с союзными им курдскими формированиями. Президент Турции Тайип Эрдоган также заявил, что американские военные покидают территории на севере Сирии, где Турция планирует провести военную операцию против курдских формирований.
"Курды сражались вместе с нами, но им выплачивались огромные деньги и технику для этого. Они воевали с Турцией в течением десятилетий... пришло время нам выйти из этих смехотворных бесконечных войн, многие из них ведутся между племенами, и вернуть наших солдат домой", - написал Трамп в Twitter.
Он добавил, что Турция, Европа, Сирия, Иран, Ирак, Россия и курды теперь должны разбираться с тем, что они будут делать с боевиками террористической организации "Исламское государство"*.
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Ранее Эрдоган заявил, что решение о турецкой операции на севере Сирии к востоку от Евфрата может быть принято в ближайшие дни. Он добавил, что целью операции будет очистка приграничной с Турцией сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов, создание там зоны безопасности, размещение находящихся в Турции сирийских беженцев. Вашингтон заявил, что вооруженные силы США не будут участвовать в военной операции Турции на севере Сирии.
* Террористическая организация, запрещена в России
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