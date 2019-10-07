Макей: Белоруссия не хочет оказаться на острие противостояния России и НАТО

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время встречи в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. 27 мая 2019

МИНСК, 7 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что республика не хочет оказаться на острие противостояния России и НАТО, призывает к широкому международному диалогу по вопросам безопасности и сотрудничества.

"Беларусь не хочет оказаться на линии цивилизационного разлома, на острие блокового противостояния между Россией, с одной стороны, и НАТО, - с другой, или с Западным миром в целом", - заявил Макей в понедельник в Минске на форуме "Европейская безопасность: отойти от края пропасти".

Он отметил, что из Белоруссии, "где пересекаются европейская и евразийская интеграция, проходит граница между странами-участницами НАТО и ОДКБ, где рядом, на Украине, продолжается конфликт и гибнут люди, особенно отчетливо видно, насколько опасны бездействие и отсутствие политической воли к компромиссам".

"Мы живем на этой земле. Нельзя взять и перенести нашу страну на какое-то другое пространство. Мы живем в этом регионе и мы хотим, чтобы здесь царили мир и спокойствие", - добавил глава белорусского МИД.

Он отметил, что "белорусы, как никто другой, знают, чем чревато положение буферной зоны". "Этот тяжелый урок мы уже проходили в своей истории, и не раз. Мы остро чувствуем ответственность за безопасность не только нашей страны, но и Европы. Безопасность Беларуси неразрывно связана с безопасностью континента. Будет спокойно в Европе - будут мир и стабильность в нашей стране. И наоборот", - подчеркнул министр.