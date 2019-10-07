В Москве частично восстановили движение по Алабяно-Балтийскому тоннелю

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Движение транспорта в Алабяно-Балтийском тоннеле в Москве частично открыто после задымления, сообщил Центр организации дорожного движения в Twitter.

Ранее сообщалось о возгорании автобуса внутри Алабяно-Балтийского тоннеля в сторону области. Пожар удалось ликвидировать на площади 10 квадратных метров. По данным МЧС России, к ликвидации последствий возгорания привлекались 29 человек и 11 единиц техники.