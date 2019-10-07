Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-07T15:14Z
https://ria.ru/20191007/1559512610.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155276/43/1552764380_0:29:2730:1565_1036x0_80_0_0_680918a268a0aa9fd776b610d12994a5.jpg
РИА Новости

В Москве частично восстановили движение по Алабяно-Балтийскому тоннелю

15:14 07.10.2019
155
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобиль Дорожного патруля ЦОДД
Автомобиль Дорожного патруля ЦОДД
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобиль Дорожного патруля ЦОДД . Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Движение транспорта в Алабяно-Балтийском тоннеле в Москве частично открыто после задымления, сообщил Центр организации дорожного движения в Twitter.
Ранее сообщалось о возгорании автобуса внутри Алабяно-Балтийского тоннеля в сторону области. Пожар удалось ликвидировать на площади 10 квадратных метров. По данным МЧС России, к ликвидации последствий возгорания привлекались 29 человек и 11 единиц техники.
"Движение по тоннелю открыто в сторону Большой Академической улицы", - говорится в сообщении.
Автомобиль скорой медицинской помощи
19 сентября, 09:39РИА Новости
В Петербурге загорелась машина после столкновения с автобусом
200000
Обсудить 0
МоскваРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Нашивки сотрудников МЧС России
В Москве перекрыли Алабяно-Балтийский тоннель из-за горящего автобуса
РИА
Новости
Сотрудница службы оперативного обеспечения диспетчерской связи Центра Управления в кризисных ситуациях Главного Управления МЧС России
На севере Москвы в тоннеле загорелся автобус
Актриса Наталья Бочкарева
Друг Бочкаревой рассказал, куда она пропала после скандала с наркотиками
Сахар Табар
"Иранскую Анджелину Джоли" арестовали из-за фото, обвинив в богохульстве
Лента
новостей
Северный морской путь. Порт Певек
Российские ученые зафиксировали рекордный выброс метана в Арктике
Автомобиль и мотоцикл полиции
В Подмосковье угнали машину с трехлетней девочкой на заднем сиденье
LADA Granta #CLUB
АвтоВАЗ отзывает почти четыре тысячи Lada Granta из-за проблем с тормозами
Юлия Юзик
Иран назвал причину задержания российской журналистки Юлии Юзик
Американские военные
СМИ сообщили о крупнейшей за 25 лет переброске американских войск в Европу
Мэр Киева Виталий Кличко
Суд не стал рассматривать иск Кличко против канала "1+1"
Член комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Инга Юмашева
В Кремле прокомментировали допрос депутата Юмашевой в Нью-Йорке
Шведская активистка Грета Тунберг выступает на саммите ООН по климату в Нью-Йорке
В США учителя отстранили от работы после комментария под фото Греты Тунберг
Охранный периметр минской исправительной колонии
Заключенный в соликамской колонии забрался на камерную вышку
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:32Британский премьер призвал ЕС отреагировать на его предложения по Brexit
15:31Умерла участница команды КВН "Сборная Снежногорска" Евгения Жарикова
15:26В Башкирии три человека погибли при пожаре в частном доме
15:26Скворцова сообщила о росте числа врачей первичного звена здравоохранения
15:26Шотландский суд не будет вводить ограничения на действия Джонсона по Brexit
15:25В Туве госпитализировали семь пострадавших в ДТП с микроавтобусом
15:24На берегу Черного моря нашли клад V века
15:22В Росархиве рассказали, как сушат пострадавшие от воды документы РГАЛИ
15:20На Украине умерли сиамские близнецы с одним телом и двумя головами
15:20Трамп объяснил отвод войск с сирийско-турецкой границы
15:20Пожар в автобусе в Москве попал на видео
15:18В Минстрое и Минспорта Ставрополья прошли обыски по делу о хищениях
15:18Макей: Белоруссия не хочет оказаться на острие противостояния России и НАТО
15:15В Архангельской области школу закрыли на карантин из-за пневмонии
15:14В Москве частично восстановили движение по Алабяно-Балтийскому тоннелю
15:13В ДНР прокомментировали заявление о срыве разведения сил в Донбассе
15:10Внеочередной архиерейский собор Элладской церкви обсудит украинскую тему
15:08Арт-директор Моисеева опроверг сообщения о проблемах певца со здоровьем
15:07В Брянске шесть человек пострадали в ДТП с участием маршрутки
15:06В ДНР обвинили Киев в саботаже урегулирования конфликта на Донбассе
Лента новостейМолния