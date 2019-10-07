Москвичей попросили не подкармливать перелетных птиц

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Москвичей просят пока не подкармливать перелетных птиц, несмотря на холода, это может вызвать болезни и помешать миграции, мелкие млекопитающие и хищники тоже не нуждаются в подкормке, сообщили РИА Новости в ГПБУ "Мосприрода" столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила РИА Новости, что ночь понедельника стала самой холодной этой осенью в Москве, температура опустилась до плюс 0,8 градуса. Сильное похолодание пришло в Москву в прошедшие выходные. Как сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, в воскресенье днем в столице прошел дождь с мокрым снегом, температура опустилась до 5 градусов тепла.

"Несмотря на то, что сейчас в Москве значительно похолодало по сравнению с температурой летних месяцев, подкармливать животных пока не стоит. Подкормку стоит начинать, когда на природных территориях Москвы уже будет лежать снег. Как правило, это происходит в ноябре. Дело в том, что так называемый устойчивый снеговой покров мешает найти корм птицам и млекопитающим", - рассказали в Мосприроде.

Специалисты также подчеркнули, что ранняя подкормка птиц может им навредить и помешать их миграции. "Ранняя подкормка тормозит процесс миграции перелетных птиц, особенно водоплавающих. Скапливаются большие стаи и повышается риск возникновения вспышек болезней. Другими словами, все птицы, которые не способны добывать себе еду в зимний период, должны улететь в теплые края", - рассказали в Мосприроде.