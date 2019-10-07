Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-07T15:11Z
https://ria.ru/20191007/1559512523.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/153174/67/1531746757_0:0:2940:1655_1036x0_80_0_0_07826edee442981db4c4a8bd337015ec.jpg
РИА Новости

Москвичей попросили не подкармливать перелетных птиц

15:11 07.10.2019
8
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкГолуби во время снегопада в Москве
Голуби во время снегопада в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Москвичей просят пока не подкармливать перелетных птиц, несмотря на холода, это может вызвать болезни и помешать миграции, мелкие млекопитающие и хищники тоже не нуждаются в подкормке, сообщили РИА Новости в ГПБУ "Мосприрода" столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила РИА Новости, что ночь понедельника стала самой холодной этой осенью в Москве, температура опустилась до плюс 0,8 градуса. Сильное похолодание пришло в Москву в прошедшие выходные. Как сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, в воскресенье днем в столице прошел дождь с мокрым снегом, температура опустилась до 5 градусов тепла.
Камышница на территории Серебряного бора
10 июля, 10:58РИА Новости
В Москве заметили редких птиц
"Несмотря на то, что сейчас в Москве значительно похолодало по сравнению с температурой летних месяцев, подкармливать животных пока не стоит. Подкормку стоит начинать, когда на природных территориях Москвы уже будет лежать снег. Как правило, это происходит в ноябре. Дело в том, что так называемый устойчивый снеговой покров мешает найти корм птицам и млекопитающим", - рассказали в Мосприроде.
Специалисты также подчеркнули, что ранняя подкормка птиц может им навредить и помешать их миграции. "Ранняя подкормка тормозит процесс миграции перелетных птиц, особенно водоплавающих. Скапливаются большие стаи и повышается риск возникновения вспышек болезней. Другими словами, все птицы, которые не способны добывать себе еду в зимний период, должны улететь в теплые края", - рассказали в Мосприроде.
Мелкие и средние млекопитающие также зависят от наличия снежного покрова и вплоть до наступления климатической зимы не нуждаются в дополнительной подкормке. Многие из них делают запасы еды самостоятельно, в течение лета, например, белки, бобры. "Хищники, проживающие в природных парках Москвы, способны самостоятельно добыть пропитание на особо охраняемых природных территориях Москвы в течение всего года", - добавили сотрудники Мосприроды.
Лебеди и утки в пруду Парка Горького в Москве
18 января, 11:18РИА Новости
В Москве в выходные проведут перепись водоплавающих птиц
000000
Обсудить 0
МосприродаМоскваОбщество
Рекомендуем
Девочка перед сном
"Гениально": необычный способ успокоить детей восхитил пользователей Сети
РИА
Новости
Инспектор ГИБДД
В Туве автобус попал в ДТП
Врач за компьютером
В России 62% медучреждений перешли на электронный больничный
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства России. 19 сентября 2019
Правительство установило квоты на прием мигрантов на работу
Лента
новостей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
В Москве мошенники украли у двух пенсионерок девять миллионов рублей
Американские военные
СМИ сообщили о крупнейшей за 25 лет переброске американских войск в Европу
Апельсиновый джем
Роспотребнадзор посоветовал не покупать домашние продукты
Сотрудница службы оперативного обеспечения диспетчерской связи Центра Управления в кризисных ситуациях Главного Управления МЧС России
На севере Москвы в тоннеле загорелся автобус
Бездомный ребенок
"У меня нет мамы". Почему женщины на Кавказе годами не видят своих детей
Объявление лауреатов Нобелевской премии по медицине 2019 года в Стокгольме
Названы лауреаты Нобелевской премии по медицине
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Воронеже раскрыли убийство женщины-дворника семнадцатилетней давности
Машина службы скорой помощи в США
СМИ: на фестивале "Октоберфест" под Лос-Анджелесом взорвался трансформатор
Член комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Инга Юмашева
В Кремле прокомментировали допрос депутата Юмашевой в Нью-Йорке
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:32Британский премьер призвал ЕС отреагировать на его предложения по Brexit
15:31Умерла участница команды КВН "Сборная Снежногорска" Евгения Жарикова
15:26В Башкирии три человека погибли при пожаре в частном доме
15:26Скворцова сообщила о росте числа врачей первичного звена здравоохранения
15:26Шотландский суд не будет вводить ограничения на действия Джонсона по Brexit
15:25В Туве госпитализировали семь пострадавших в ДТП с микроавтобусом
15:24На берегу Черного моря нашли клад V века
15:22В Росархиве рассказали, как сушат пострадавшие от воды документы РГАЛИ
15:20На Украине умерли сиамские близнецы с одним телом и двумя головами
15:20Трамп объяснил отвод войск с сирийско-турецкой границы
15:20Пожар в автобусе в Москве попал на видео
15:18В Минстрое и Минспорта Ставрополья прошли обыски по делу о хищениях
15:18Макей: Белоруссия не хочет оказаться на острие противостояния России и НАТО
15:15В Архангельской области школу закрыли на карантин из-за пневмонии
15:14В Москве частично восстановили движение по Алабяно-Балтийскому тоннелю
15:13В ДНР прокомментировали заявление о срыве разведения сил в Донбассе
15:10Внеочередной архиерейский собор Элладской церкви обсудит украинскую тему
15:08Арт-директор Моисеева опроверг сообщения о проблемах певца со здоровьем
15:07В Брянске шесть человек пострадали в ДТП с участием маршрутки
15:06В ДНР обвинили Киев в саботаже урегулирования конфликта на Донбассе
Лента новостейМолния