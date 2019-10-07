"Ходячих мертвецов" продлили на одиннадцатый сезон

МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Телесериал "Ходячие мертвецы" продлили на одиннадцатый сезон, в котором вернется Лорен Коэн в роли Мэгги Грин, сообщает Variety со ссылкой на заявление кинокомпании AMC.
"Ходячие мертвецы" стартовали десять лет назад как жанровое шоу и драма, — отметила Сара Барнетт, президент AMC Networks Entertainment Group & AMC Studios. — Этот проект продолжает процветать, если судить по отзывам зрителей и критиков. Мы рады вновь приветствовать Лорен Коэн, она много значила для этого шоу и его страстных поклонников по всему миру".
В основе сериала — одноименные комиксы Роберта Киркмана. Был снят спин-офф "Бойтесь ходячих мертвецов", готовится полнометражный фильм, в котором главного героя сыграет Эндрю Линкольн.
"Удивительно работать над шоу, которое идет уже так давно. Это проверка временем для всех людей, которые приложили к нему руку, и для фанатов, которые прошли этот путь вместе с нами", - заявила сценарист Анджела Канг.
Сериал рассказывает о нескольких выживших после зомби-апокалипсиса, которые пытаются обрести надежный и безопасный дом.