"Ходячих мертвецов" продлили на одиннадцатый сезон

"Ходячие мертвецы" стартовали десять лет назад как жанровое шоу и драма, — отметила Сара Барнетт, президент AMC Networks Entertainment Group & AMC Studios. — Этот проект продолжает процветать, если судить по отзывам зрителей и критиков. Мы рады вновь приветствовать Лорен Коэн, она много значила для этого шоу и его страстных поклонников по всему миру".