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РИА Новости
Культура

"Ходячих мертвецов" продлили на одиннадцатый сезон

16:45 07.10.2019
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© AMC Studios (2010)Кадр из сериала "Ходячие мертвецы"
Кадр из сериала Ходячие мертвецы
© AMC Studios (2010)
МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Телесериал "Ходячие мертвецы" продлили на одиннадцатый сезон, в котором вернется Лорен Коэн в роли Мэгги Грин, сообщает Variety со ссылкой на заявление кинокомпании AMC.
"Ходячие мертвецы" стартовали десять лет назад как жанровое шоу и драма, — отметила Сара Барнетт, президент AMC Networks Entertainment Group & AMC Studios. — Этот проект продолжает процветать, если судить по отзывам зрителей и критиков. Мы рады вновь приветствовать Лорен Коэн, она много значила для этого шоу и его страстных поклонников по всему миру".
В основе сериала — одноименные комиксы Роберта Киркмана. Был снят спин-офф "Бойтесь ходячих мертвецов", готовится полнометражный фильм, в котором главного героя сыграет Эндрю Линкольн.
"Удивительно работать над шоу, которое идет уже так давно. Это проверка временем для всех людей, которые приложили к нему руку, и для фанатов, которые прошли этот путь вместе с нами", - заявила сценарист Анджела Канг.
Сериал рассказывает о нескольких выживших после зомби-апокалипсиса, которые пытаются обрести надежный и безопасный дом.
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