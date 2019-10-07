В Брянске шесть человек пострадали в ДТП с участием маршрутки

ЯРОСЛАВЛЬ, 7 окт – РИА Новости. Шесть человек пострадали в ДТП с участием маршрутки в Брянске, сообщила РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону.

"В 13.40… поступило сообщение о ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса маршрутного такси, произошедшего по адресу: г. Брянск, ул. Калинина", - говорится в официальном сообщении ГУ МЧС по региону.

Отмечается, что на место происшествия направились спасатели, пожарные, медики, сотрудники полиции.