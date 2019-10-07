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РИА Новости

В Брянске шесть человек пострадали в ДТП с участием маршрутки

15:07 07.10.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 окт – РИА Новости. Шесть человек пострадали в ДТП с участием маршрутки в Брянске, сообщила РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону.
"В 13.40… поступило сообщение о ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса маршрутного такси, произошедшего по адресу: г. Брянск, ул. Калинина", - говорится в официальном сообщении ГУ МЧС по региону.
Отмечается, что на место происшествия направились спасатели, пожарные, медики, сотрудники полиции.
"По предварительным данным, пострадали шесть человек. Четверо находятся в больнице, двое в травмпункте. Состояние пострадавших удовлетворительное, угрозы жизни нет", - сообщила РИА Новости представитель ведомства. Она отметила, что детей среди пострадавших нет.
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