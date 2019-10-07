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РИА Новости

В ДНР обвинили Киев в саботаже урегулирования конфликта на Донбассе

15:06 07.10.2019
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© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкФлаг Донецкой Народной Республики над КПП "Еленовка" между Украиной и ДНР.
Флаг Донецкой Народной Республики над КПП Еленовка между Украиной и ДНР.
© РИА Новости / Игорь Маслов
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ДОНЕЦК, 7 окт - РИА Новости. Киев саботирует договоренности о разведении сил в Донбассе, заявил в понедельник журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Ринат Айгистов.
Ранее спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик сообщил, что 7 октября возобновится разведение сил и средств в Золотом и Петровском в Донбассе. В ДНР отметили, что процесс должен завершиться в течение 30 дней. Он предусматривает отвод сил, разминирование и разбор фортификаций. Соблюдение режима тишины в течение семи дней при этом не является обязательным условием.
"Украинская сторона продолжает саботировать процесс мирного урегулирования конфликта на Донбассе на самом высоком уровне, что подтверждается заявлением министра иностранных дел Украины (Вадима) Пристайко, который сообщил, что украинские вооруженные формирования в нарушение всех достигнутых договоренностей не намерены разбирать фортификационные сооружения в ходе отвода сил и средств от линии фронта для того, чтобы на них вернуться", - сказал Айгистов.
Он отметил, что все подразделения Народной милиции ДНР ведут подготовку к разведению сил в районе Петровского.
Глава МИД Украины ранее заявил, что отвод сил в районе Петровского и Золотого в Донбассе не начнется в понедельник, поскольку были нарушения перемирия.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на восстановлении паритета.
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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