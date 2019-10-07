Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-07T15:06Z
https://ria.ru/20191007/1559512230.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/151008/73/1510087330_0:119:1242:818_1036x0_80_0_0_f31fb3b616d6c3877dc1b95cfb1ae0ff.jpg
РИА Новости

"Иранскую Анджелину Джоли" арестовали из-за фото, обвинив в богохульстве

15:06 07.10.2019
443
© Фото : из личного архиваСахар Табар
Сахар Табар
© Фото : из личного архива
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. В Иране арестовали "двойника" Анджелины Джоли по подозрению в богохульстве и подстрекательстве к насилию после жалоб на ее фото в Instagram.
По данным Daily Mail, девушку арестовали по решению суда в Тегеране, который специализируется на "преступлениях против культуры, а также социальной и моральной коррупции".
22-летняя Сахар Табар стала звездой в социальных сетях после своих шокирующих фотографий в Instagram, на которых она изображена с неестественными формами лица. Иранка объясняет необычную внешность использованием фоторедакторов и макияжа.
64-й Каннский кинофестиваль
7 августа, 14:07Культура
В Великобритании нашли двойника Брэда Питта. Он оказался строителем
200016
Обсудить 1
Анджелина Джоли (Войт)ИранВ мире
Рекомендуем
Актриса Наталья Бочкарева
Друг Бочкаревой рассказал, куда она пропала после скандала с наркотиками
РИА
Новости
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 10 июля 2019
Пушков предложил перестать посылать делегации России в США
Мэр Киева Виталий Кличко
Суд не стал рассматривать иск Кличко против канала "1+1"
Американские военные
СМИ сообщили о крупнейшей за 25 лет переброске американских войск в Европу
Лента
новостей
Шведская активистка Грета Тунберг выступает на саммите ООН по климату в Нью-Йорке
В США учителя отстранили от работы после комментария под фото Греты Тунберг
Флаг Донецкой Народной Республики над КПП Еленовка между Украиной и ДНР.
В ДНР обвинили Киев в саботаже урегулирования конфликта на Донбассе
Кадр из фильма Джокер
Феникс удивил фанатов своим появлением на показах "Джокера" в Лос-Анджелесе
Скриншот видео, где киприотки нападают на россиянку
На Кипре произошел скандал из-за расистского нападения на россиянку
Автомобиль и мотоцикл полиции
В Подмосковье угнали машину с трехлетней девочкой на заднем сиденье
Северный морской путь. Порт Певек
Российские ученые зафиксировали рекордный выброс метана в Арктике
Сотрудница службы оперативного обеспечения диспетчерской связи Центра Управления в кризисных ситуациях Главного Управления МЧС России
На севере Москвы в тоннеле загорелся автобус
Девочка перед сном
"Гениально": необычный способ успокоить детей восхитил пользователей Сети
Украинские военные
На Украине объявили о срыве разведения сил в Донбассе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:35Синод удовлетворил обращение "Русского экзархата" о принятии в РПЦ
15:32Британский премьер призвал ЕС отреагировать на его предложения по Brexit
15:31Умерла участница команды КВН "Сборная Снежногорска" Евгения Жарикова
15:26В Башкирии три человека погибли при пожаре в частном доме
15:26Скворцова сообщила о росте числа врачей первичного звена здравоохранения
15:26Шотландский суд не будет вводить ограничения на действия Джонсона по Brexit
15:25В Туве госпитализировали семь пострадавших в ДТП с микроавтобусом
15:24На берегу Черного моря нашли клад V века
15:22В Росархиве рассказали, как сушат пострадавшие от воды документы РГАЛИ
15:20На Украине умерли сиамские близнецы с одним телом и двумя головами
15:20Трамп объяснил отвод войск с сирийско-турецкой границы
15:20Пожар в автобусе в Москве попал на видео
15:18В минстрое и минспорта Ставрополья прошли обыски по делу о хищениях
15:18Макей: Белоруссия не хочет оказаться на острие противостояния России и НАТО
15:15В Архангельской области школу закрыли на карантин из-за пневмонии
15:14В Москве частично восстановили движение по Алабяно-Балтийскому тоннелю
15:13В ДНР прокомментировали заявление о срыве разведения сил в Донбассе
15:10Внеочередной архиерейский собор Элладской церкви обсудит украинскую тему
15:08Арт-директор Моисеева опроверг сообщения о проблемах певца со здоровьем
15:07В Брянске шесть человек пострадали в ДТП с участием маршрутки
Лента новостейМолния