Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-07T15:00Z
https://ria.ru/20191007/1559512056.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/realty/40845/93/408459334_0:206:3027:1909_1036x0_80_0_0_0fcaa74063f03671d2c0f01cbd2e681b.jpg
РИА Новости

В Москве перекрыли Алабяно-Балтийский тоннель из-за горящего автобуса

15:00 07.10.2019
782
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНашивки сотрудников МЧС России
Нашивки сотрудников МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Движение транспорта в Алабяно-Балтийском тоннеле на севере Москвы приостановлено из-за возгорания рейсового автобуса, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
Ранее сообщалось о возгорании автобуса внутри Алабяно-Балтийского тоннеля в сторону области. "В настоящее время тоннель перекрыт сотрудниками ГИБДД. Пострадавших предварительно нет", - сказал собеседник агентства. По его словам, пожар удалось ликвидировать на площади 10 квадратных метров.
По данным МЧС России, к ликвидации последствий возгорания привлекались 29 человек и 11 единиц техники.
Информацию о перекрытии движения подтвердил Центр организации дорожного движения (ЦОДД). "В Алабяно-Балтийском тоннеле произошло задымление. Движение в тоннеле закрыто в обе стороны. На месте работают оперативные службы. Обстоятельства выясняются", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.
000301
Обсудить 0
Центр организации дорожного движения (ЦОДД)ГИБДД МВД РФМоскваПроисшествия
Рекомендуем
Анастасия Заворотнюк
Друг Заворотнюк прокомментировал слухи о смерти актрисы
РИА
Новости
Сотрудница службы оперативного обеспечения диспетчерской связи Центра Управления в кризисных ситуациях Главного Управления МЧС России
На севере Москвы в тоннеле загорелся автобус
Кадр из фильма Джокер
Люди ушли с показа "Джокера" из-за странного поведения одного из зрителей
Лак для ногтей
Эксперты предупредили о смертельной опасности лака для ногтей
Лента
новостей
Актриса театра и кино Марина Куклина
Умерла актриса из сериала "Возвращение Мухтара" Марина Куклина
Актриса Наталья Бочкарева
Друг Бочкаревой рассказал, куда она пропала после скандала с наркотиками
Здание ейского детского дома, воспитанников которого казнили эсэсовцы 9 октября 1942 года
Закопанные или задушенные: новые детали казни 214 детей в годы войны
Автомобиль Следственного комитета РФ
Подозреваемый рассказал, за что убил студентку в Домодедово
Автомобиль и мотоцикл полиции
В Подмосковье угнали машину с трехлетней девочкой на заднем сиденье
LADA Granta #CLUB
АвтоВАЗ отзывает почти четыре тысячи Lada Granta из-за проблем с тормозами
Монеты номиналом 50 и 10 копеек
СМИ: в Москве мужчине отказались продать хлеб из-за десятикопеечных монет
Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи
В Кремле рассказали, кто поздравил Путина с днем рождения
Изображение Бенджамина Франклина с подбитым глазом на банкноте номиналом сто долларов США
"Доллар-убийца": банкиры предупреждают о возможном самоубийстве валюты США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:36В Жуковском отец случайно убил маленькую дочь, пока жена была в роддоме
15:35Синод удовлетворил обращение "Русского экзархата" о принятии в РПЦ
15:32Британский премьер призвал ЕС отреагировать на его предложения по Brexit
15:31Умерла участница команды КВН "Сборная Снежногорска" Евгения Жарикова
15:26В Башкирии три человека погибли при пожаре в частном доме
15:26Скворцова сообщила о росте числа врачей первичного звена здравоохранения
15:26Шотландский суд не будет вводить ограничения на действия Джонсона по Brexit
15:25В Туве госпитализировали семь пострадавших в ДТП с микроавтобусом
15:24На берегу Черного моря нашли клад V века
15:22В Росархиве рассказали, как сушат пострадавшие от воды документы РГАЛИ
15:20На Украине умерли сиамские близнецы с одним телом и двумя головами
15:20Трамп объяснил отвод войск с сирийско-турецкой границы
15:20Пожар в автобусе в Москве попал на видео
15:18В минстрое и минспорта Ставрополья прошли обыски по делу о хищениях
15:18Макей: Белоруссия не хочет оказаться на острие противостояния России и НАТО
15:15В Архангельской области школу закрыли на карантин из-за пневмонии
15:14В Москве частично восстановили движение по Алабяно-Балтийскому тоннелю
15:13В ДНР прокомментировали заявление о срыве разведения сил в Донбассе
15:10Внеочередной архиерейский собор Элладской церкви обсудит украинскую тему
15:08Арт-директор Моисеева опроверг сообщения о проблемах певца со здоровьем
Лента новостейМолния