В Москве перекрыли Алабяно-Балтийский тоннель из-за горящего автобуса

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Движение транспорта в Алабяно-Балтийском тоннеле на севере Москвы приостановлено из-за возгорания рейсового автобуса, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.

Ранее сообщалось о возгорании автобуса внутри Алабяно-Балтийского тоннеля в сторону области. "В настоящее время тоннель перекрыт сотрудниками ГИБДД. Пострадавших предварительно нет", - сказал собеседник агентства. По его словам, пожар удалось ликвидировать на площади 10 квадратных метров.