В Москве перекрыли Алабяно-Балтийский тоннель из-за горящего автобуса

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Движение транспорта в Алабяно-Балтийском тоннеле на севере Москвы приостановлено из-за возгорания рейсового автобуса, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
Ранее сообщалось о возгорании автобуса внутри Алабяно-Балтийского тоннеля в сторону области. "В настоящее время тоннель перекрыт сотрудниками ГИБДД. Пострадавших предварительно нет", - сказал собеседник агентства. По его словам, пожар удалось ликвидировать на площади 10 квадратных метров.
По данным МЧС России, к ликвидации последствий возгорания привлекались 29 человек и 11 единиц техники.
Информацию о перекрытии движения подтвердил Центр организации дорожного движения (ЦОДД). "В Алабяно-Балтийском тоннеле произошло задымление. Движение в тоннеле закрыто в обе стороны. На месте работают оперативные службы. Обстоятельства выясняются", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.