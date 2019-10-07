В ЛНР запустили электронную очередь на оформление российских паспортов

ЛУГАНСК, 7 окт – РИА Новости. Электронную очередь для подачи документов на оформление гражданства в Российской Федерации запустили в самопровозглашенной Луганской народной республике, заявил в понедельник первый заместитель министра связи и массовых коммуникаций ЛНР Юрий Першиков.
Ранее в МВД ЛНР заявили, что открыли сall-центр для подавших документы на получение российского гражданства.
"Сегодня запущена электронная очередь, пока в тестовом режиме, она доступна только в городе Луганск", - сказал Першиков на брифинге.
3 октября, 17:54Сказано в эфире"Двойные санкции". В ЕС составили методичку по выдаче виз жителям Донбасса ЕС составил методичку для выявления выданных в Донбассе загранпаспортов РФ. В эфире радио Sputnik политолог, член Общественной палаты Республики Крым Денис Батурин прокомментировал подобные действия властей Евросоюза.
Он добавил, что в ближайшие дни услуга станет доступна жителям по всей территории ЛНР. "Сегодня за три часа работы в тестовом режиме электронной очереди уже зарегистрированы 437 человек", - уточнил заместитель министра.
По словам Першикова, чтобы защитить персональные данные жителей республики, доступ к сайту осуществляется только с территории ЛНР пользователями мобильного оператора "Лугаком".
Президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы. Меньше чем через неделю в Ростовской области открылись Центры выдачи российских паспортов. Позднее действие указа было расширено на всех жителей Донецкой и Луганской областей.