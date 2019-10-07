В ЛНР запустили электронную очередь на оформление российских паспортов

ЛУГАНСК, 7 окт – РИА Новости. Электронную очередь для подачи документов на оформление гражданства в Российской Федерации запустили в самопровозглашенной Луганской народной республике, заявил в понедельник первый заместитель министра связи и массовых коммуникаций ЛНР Юрий Першиков.

Ранее в МВД ЛНР заявили, что открыли сall-центр для подавших документы на получение российского гражданства.

"Сегодня запущена электронная очередь, пока в тестовом режиме, она доступна только в городе Луганск", - сказал Першиков на брифинге.

Он добавил, что в ближайшие дни услуга станет доступна жителям по всей территории ЛНР. "Сегодня за три часа работы в тестовом режиме электронной очереди уже зарегистрированы 437 человек", - уточнил заместитель министра.

По словам Першикова, чтобы защитить персональные данные жителей республики, доступ к сайту осуществляется только с территории ЛНР пользователями мобильного оператора "Лугаком".