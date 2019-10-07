Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-07T14:58Z
https://ria.ru/20191007/1559511991.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155637/91/1556379120_0:67:2941:1721_1036x0_80_0_0_be01c45276fbac8db5172856cb2b1f1f.jpg
РИА Новости

Пушков предложил перестать посылать делегации России в США

14:58 07.10.2019
339
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 10 июля 2019
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 10 июля 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
ЗАЛЬЦБУРГ (Австрия), 7 окт - РИА Новости, Маргарита Костив. Случай с депутатом Ингой Юмашевой, которую задержали и допросили в США, подтверждает целенаправленную линию Америки на блокировку диалога с Россией, в качестве реакции можно сделать паузу в поездках российских делегаций в США, заявил в понедельник РИА Новости глава комиссии Совфеда по взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Член комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Инга Юмашева
11:06РИА Новости
Депутат Юмашева продолжит посещать США, заявил Слуцкий
Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что депутата Госдумы Юмашеву по прибытии в Штаты провели в отдельную комнату. У нее забрали документы, а представившийся сотрудником ФБР человек в течение часа задавал ей "неясные и неприемлемые вопросы", после чего предложил продолжить общение в кафе в неформальной обстановке. Посольство России в США направило ноту протеста в госдепартамент с требованием разъяснить причины произошедшего.
Пушков назвал абсолютным произволом задержание и допрос в США Юмашевой, пользующейся дипломатической неприкосновенностью. По его мнению, наряду с отказом в визах членам российской делегации на Генассамблею ООН и форум "Диалог Форт-Росс", случай с Юмашевой - ещё одна демонстрация того, что США не хотят никакого диалога с Россией.
"Это не сумма отдельных эпизодов, это одна целенаправленная линия на блокировку диалога. Мне кажется, мы должны найти пути реакции на эти события, иначе это будет продолжаться и может принять откровенно враждебные формы. Возможно, стоит сделать паузу и перестать посылать российские делегации в США и более внимательно посмотреть на тех американцев, которые стремятся приехать в Россию по разным причинам", - сказал Пушков.
По его словам, здесь должен быть принцип зеркальности и нельзя закрывать глаза и делать вид, что ничего не произошло.
"Это уже третий случай. Нам надо признать, что с американской стороны нет желания восстанавливать диалог с Россией, и сделать соответствующие выводы - надо ли нам так уж упорно добиваться диалога со страной, которая этого не хочет?", - подчеркнул собеседник агентства.
3720010
Обсудить 4
Допрос депутата Инги Юмашевой в Нью-ЙоркеИнга ЮмашеваАлексей ПушковСШАВ мире
Рекомендуем
Американские военные
СМИ сообщили о крупнейшей за 25 лет переброске американских войск в Европу
РИА
Новости
Сахар Табар
"Иранскую Анджелину Джоли" арестовали из-за фото, обвинив в богохульстве
Актриса Наталья Бочкарева
Друг Бочкаревой рассказал, куда она пропала после скандала с наркотиками
Депутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет во время круглого стола на тему: Крым – открытая трибуна в пресс-центре МИА Россия сегодня
В Госдуме прокомментировали план США по "сдерживанию" России в Черном море
Лента
новостей
Выдача российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР
В ЛНР запустили электронную очередь на оформление российских паспортов
Шведская активистка Грета Тунберг выступает на саммите ООН по климату в Нью-Йорке
В США учителя отстранили от работы после комментария под фото Греты Тунберг
Флаг Донецкой Народной Республики над КПП Еленовка между Украиной и ДНР.
В ДНР обвинили Киев в саботаже урегулирования конфликта на Донбассе
Танки турецкой армии
В Сирии рассказали, чем опасна для культуры страны военная операция Турции
Скриншот видео, где киприотки нападают на россиянку
На Кипре произошел скандал из-за расистского нападения на россиянку
Северный морской путь. Порт Певек
Российские ученые зафиксировали рекордный выброс метана в Арктике
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Путин и Лукашенко провели телефонные переговоры
Член комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Инга Юмашева
В Кремле прокомментировали допрос депутата Юмашевой в Нью-Йорке
Президент США Дональд Трамп
В Кремле прокомментировали публикацию WP о словах Трампа по делу Скрипалей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:36В Жуковском отец случайно убил маленькую дочь, пока жена была в роддоме
15:35Синод удовлетворил обращение "Русского экзархата" о принятии в РПЦ
15:32Британский премьер призвал ЕС отреагировать на его предложения по Brexit
15:31Умерла участница команды КВН "Сборная Снежногорска" Евгения Жарикова
15:26В Башкирии три человека погибли при пожаре в частном доме
15:26Скворцова сообщила о росте числа врачей первичного звена здравоохранения
15:26Шотландский суд не будет вводить ограничения на действия Джонсона по Brexit
15:25В Туве госпитализировали семь пострадавших в ДТП с микроавтобусом
15:24На берегу Черного моря нашли клад V века
15:22В Росархиве рассказали, как сушат пострадавшие от воды документы РГАЛИ
15:20На Украине умерли сиамские близнецы с одним телом и двумя головами
15:20Трамп объяснил отвод войск с сирийско-турецкой границы
15:20Пожар в автобусе в Москве попал на видео
15:18В минстрое и минспорта Ставрополья прошли обыски по делу о хищениях
15:18Макей: Белоруссия не хочет оказаться на острие противостояния России и НАТО
15:15В Архангельской области школу закрыли на карантин из-за пневмонии
15:14В Москве частично восстановили движение по Алабяно-Балтийскому тоннелю
15:13В ДНР прокомментировали заявление о срыве разведения сил в Донбассе
15:10Внеочередной архиерейский собор Элладской церкви обсудит украинскую тему
15:08Арт-директор Моисеева опроверг сообщения о проблемах певца со здоровьем
Лента новостейМолния