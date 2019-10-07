Пушков предложил перестать посылать делегации России в США

ЗАЛЬЦБУРГ (Австрия), 7 окт - РИА Новости, Маргарита Костив. Случай с депутатом Ингой Юмашевой, которую задержали и допросили в США, подтверждает целенаправленную линию Америки на блокировку диалога с Россией, в качестве реакции можно сделать паузу в поездках российских делегаций в США, заявил в понедельник РИА Новости глава комиссии Совфеда по взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что депутата Госдумы Юмашеву по прибытии в Штаты провели в отдельную комнату. У нее забрали документы, а представившийся сотрудником ФБР человек в течение часа задавал ей "неясные и неприемлемые вопросы", после чего предложил продолжить общение в кафе в неформальной обстановке. Посольство России в США направило ноту протеста в госдепартамент с требованием разъяснить причины произошедшего.

Пушков назвал абсолютным произволом задержание и допрос в США Юмашевой, пользующейся дипломатической неприкосновенностью. По его мнению, наряду с отказом в визах членам российской делегации на Генассамблею ООН и форум "Диалог Форт-Росс", случай с Юмашевой - ещё одна демонстрация того, что США не хотят никакого диалога с Россией.

"Это не сумма отдельных эпизодов, это одна целенаправленная линия на блокировку диалога. Мне кажется, мы должны найти пути реакции на эти события, иначе это будет продолжаться и может принять откровенно враждебные формы. Возможно, стоит сделать паузу и перестать посылать российские делегации в США и более внимательно посмотреть на тех американцев, которые стремятся приехать в Россию по разным причинам", - сказал Пушков.

По его словам, здесь должен быть принцип зеркальности и нельзя закрывать глаза и делать вид, что ничего не произошло.