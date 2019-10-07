В СК назвали проект о квалификации врачебных ошибок правильным шагом

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Следственный комитет России считает планируемые изменения в законодательство для квалификации врачебных ошибок очень важным шагом для всей сферы здравоохранения, заявил председатель ведомства Александр Бастрыкин.

В июне Следственный комитет России и представители "Национальной медицинской палаты" предложили ввести в Уголовный кодекс новые статьи для верной квалификации врачебных ошибок. Одна из таких статей - 124.1 - "Ненадлежащее оказание медицинской помощи (медицинской услуги)". Также в УК РФ предлагается ввести статью 124.2 – "Сокрытие нарушения оказания медицинской помощи" и изложить в новой редакции статью 235 УК РФ - "Незаконное осуществление медицинской и (или) фармацевтической деятельности".

"Я знаю, что вы внесли законопроект по "врачебной ошибке". Это правда? Вот это очень правильный шаг, чтобы законодатели с помощью экспертов дали нам, юристам, понять, что за "врачебные ошибки", что это такое, каково содержание этого понятия, каковы пределы этого понятия, какая наступает ответственность за эту ошибку. Это должны бы сказать медики, но вместе с юристами", - заявил Бастрыкин на съезде Союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата".

Он добавил, что ведомство поддерживает предложение медиков и экспертов сообщества, подчеркнув важность разграничения - где инцидент действительно был ошибкой врача, а где имела место "преступная небрежность".

Текст подготовленного Следственным комитетом РФ законопроекта был опубликован в июне на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно законопроекту, за ненадлежащее оказание медицинской помощи или услуги предлагается ввести максимальное наказание до шести лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. Такое наказание предлагают предусмотреть, если деяние повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц.

За сокрытие ненадлежащего оказания медицинской помощи или медицинской услуги предлагают назначать наказание от штрафа в размере до трехсот тысяч рублей до реального лишения свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.