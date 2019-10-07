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РИА Новости
Война в Сирии

В Сирии рассказали, чем опасна для культуры страны военная операция Турции

14:56 07.10.2019 (обновлено: 15:06 07.10.2019)
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© AP PhotoТанки турецкой армии
Танки турецкой армии
© AP Photo
Танки турецкой армии. Архивное фото
ДАМАСК, 7 окт – РИА Новости. Готовящаяся турецкими войсками операция на северо-востоке Сирии угрожает 30% культурного наследия Сирии, заявил РИА Новости директор управления исторического наследия и музеев Сирии (DGAM) Махмуд Хаммуд.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что решение о турецкой операции на севере Сирии к востоку от Евфрата может быть принято в ближайшие дни. Он добавил, что целью операции будет очистка приграничной с Турцией сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов, создание там зоны безопасности и для размещения находящихся в Турции сирийских беженцев. Вашингтон заявил, что вооруженные силы США не будут участвовать в военной операции Турции на севере Сирии.
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"30% культурного наследия Сирии расположено в районах Хасеке и Камышли. Любая агрессия турецкой армии уничтожит все это наследие, как они это уже сделали в Африне: были уничтожены все исторические объекты, они ведут незаконные раскопки с помощью бульдозеров и тяжелой техники. Если они оккупируют эти территории (в ходе новой операции), то непременно уничтожат сотни объектов исторического наследия", - заявил Хаммуд.
МИД Сирии неоднократно призывал ЮНЕСКО осудить незаконные раскопки археологического наследия и разграбление артефактов со стороны США, Франции, Турции и лояльных им сил и группировок на оккупированных территориях САР.
Хаммуд заявил в октябре 2018 года РИА Новости, что сирийским властям удалось вернуть порядка 9 тысяч похищенных исторических артефактов. Хаммуд также рассказал о незаконно проводимых археологических раскопках в находящихся вне контроля сирийского правительства районах вокруг городов Манбидж, Ракка и к востоку от Евфрата.
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