В Сирии рассказали, чем опасна для культуры страны военная операция Турции

ДАМАСК, 7 окт – РИА Новости. Готовящаяся турецкими войсками операция на северо-востоке Сирии угрожает 30% культурного наследия Сирии, заявил РИА Новости директор управления исторического наследия и музеев Сирии (DGAM) Махмуд Хаммуд.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что решение о турецкой операции на севере Сирии к востоку от Евфрата может быть принято в ближайшие дни. Он добавил, что целью операции будет очистка приграничной с Турцией сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов, создание там зоны безопасности и для размещения находящихся в Турции сирийских беженцев. Вашингтон заявил, что вооруженные силы США не будут участвовать в военной операции Турции на севере Сирии.

"30% культурного наследия Сирии расположено в районах Хасеке и Камышли. Любая агрессия турецкой армии уничтожит все это наследие, как они это уже сделали в Африне: были уничтожены все исторические объекты, они ведут незаконные раскопки с помощью бульдозеров и тяжелой техники. Если они оккупируют эти территории (в ходе новой операции), то непременно уничтожат сотни объектов исторического наследия", - заявил Хаммуд.

МИД Сирии неоднократно призывал ЮНЕСКО осудить незаконные раскопки археологического наследия и разграбление артефактов со стороны США, Франции, Турции и лояльных им сил и группировок на оккупированных территориях САР.