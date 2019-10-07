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РИА Новости

В Новой Москве грабители отобрали у иностранца более миллиона рублей

14:52 07.10.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Более одного миллиона рублей отобрали грабители в Новой Москве у гражданина одной из стран ближнего зарубежья; подозреваемых в разбое при участии Росгвардии уже задержали, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"По имеющейся информации, возле жилого дома в поселении Сосенское Троицкого и Новомосковского административных округов столицы к гражданину одного из государств ближнего зарубежья подошли четверо мужчин. Угрожая предметом, похожим на нож, и применив физическую силу они забрали у потерпевшего более одного миллиона рублей, после чего скрылись в неизвестном направлении", - рассказала Волк.
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Одного из подозреваемых задержали в одном из столичных кафе. Также полицейским удалось вычислить двух его соучастников - оказалось, что их уже задержали за аналогичное преступление.
Сейчас полицейские проводят следственные действия и выясняют все детали произошедшего.
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Новая МоскваМВД РФПроисшествия
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