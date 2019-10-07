В Новой Москве грабители отобрали у иностранца более миллиона рублей

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Более одного миллиона рублей отобрали грабители в Новой Москве у гражданина одной из стран ближнего зарубежья; подозреваемых в разбое при участии Росгвардии уже задержали, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"По имеющейся информации, возле жилого дома в поселении Сосенское Троицкого и Новомосковского административных округов столицы к гражданину одного из государств ближнего зарубежья подошли четверо мужчин. Угрожая предметом, похожим на нож, и применив физическую силу они забрали у потерпевшего более одного миллиона рублей, после чего скрылись в неизвестном направлении", - рассказала Волк.

Одного из подозреваемых задержали в одном из столичных кафе. Также полицейским удалось вычислить двух его соучастников - оказалось, что их уже задержали за аналогичное преступление.