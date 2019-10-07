Нобелевские открытия по медицине помогут в лечении рака, считает эксперт

СТОКОЛЬЛЬМ, 7 окт - РИА Новости. Профессор Каролинского медицинского института в Стокгольме Улле Шэмпе (Olle Kämpe) пояснил РИА Новости, за что именно лауреаты 2019 года получили Нобелевскую премию и как результаты их работ помогут в лечении рака.

Нобелевская премия по медицине за 2019 год присуждена Уильяму Келину, Греггу Семенце (оба - США) и Петеру Ратклиффу (Великобритания) за открытие, как живые клетки реагируют на изменения уровня кислорода в организме, в том числе на "кислородное голодание", объявил в понедельник в Стокгольме Нобелевский комитет при Каролинском медицинском институте.

Эксперт рассказал, что, несмотря на то, что о важности кислорода для клеточных процессов было известно давно, именно Келину, Ратклиффу и Семенце удалось установить, каким именно образом клетка "понимает", что ей не хватает кислорода и что ей в этом случае делать.

"Долгое время мы знали, что уровень кислорода регулирует выработку эритропоэтина, гормона роста, отвечающего за выработку в организме эритроцитов - кровяных телец, переносящих кислород. Но мы не знали сенсорный механизм того, каким образом организм "узнает" об этом. Например, каким образом почка "понимает", что уровень кислорода снизился и она должна производить больше эритропоэтина? Оказывается, существует молекулярный механизм, "чувствующий" это. Это очень элегантный механизм", - сказал Шэмпе.

Он также пояснил, каким именно образом реагируют клетки. "Все клетки в нашем теле выделяют на постоянном уровне белок HIF-1a, и при недостатке кислорода в ядро клетки поступает сигнал о том, что уровень этого белка снижается. Тогда происходит модификация белка - пропил-гидрокисилирование, которая и позволяет клетке "понять" это. Этот механизм активируется во всех клетках организма, когда уровень кислорода снижается. Например, если вы поранились, этот механизм активируется в месте повреждения кожи", - отметил эксперт.

Практическое применение открытия возможно уже в ближайшие годы, добавил Шэмпе. " Сейчас идут клинические испытания препаратов, в ходе которых они блокируют гидроксилирование. Это может быть использовано вместо эритропоэтина. Вместо инъекций пациент будет получать таблетки. Кроме этого, многие опухоли активируют эту систему, используют ее для своей пользы. И тогда эту систему можно заблокировать, "отрезав" таким образом питание опухоли", - рассказал эксперт.