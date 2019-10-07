Путин и Лукашенко провели телефонные переговоры

МИНСК, 7 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и его российский коллега Владимир Путин обсудили по телефону подготовку важных двусторонних документов в преддверии 20-летия договора о создании Союзного государства, сообщила в понедельник пресс-служба белорусского лидера.

"Состоялся телефонный разговор президента Беларуси Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств обсудили развитие белорусско-российских отношений, взаимодействие на площадках интеграционных объединений, в том числе подготовку важных двусторонних документов в преддверии 20-летия договора о создании Союзного государства", - говорится в сообщении.