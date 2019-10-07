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РИА Новости
Союзное государство

Путин и Лукашенко провели телефонные переговоры

14:49 07.10.2019 (обновлено: 14:53 07.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко . Архивное фото
МИНСК, 7 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и его российский коллега Владимир Путин обсудили по телефону подготовку важных двусторонних документов в преддверии 20-летия договора о создании Союзного государства, сообщила в понедельник пресс-служба белорусского лидера.
"Состоялся телефонный разговор президента Беларуси Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств обсудили развитие белорусско-российских отношений, взаимодействие на площадках интеграционных объединений, в том числе подготовку важных двусторонних документов в преддверии 20-летия договора о создании Союзного государства", - говорится в сообщении.
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Союзное государствоАлександр ЛукашенкоСоюзное государствоВладимир ПутинБелоруссияРоссияПолитика
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