В Госдуме призвали бороться с вейпами, как с табаком

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Необходимо провести исследования на предмет вреда вейпов, полностью запрещать их преждевременно, но можно бороться с их употреблением аналогично табакокурению, соответствующие законопроекты о приравнивании вейпов к табаку уже есть в Государственной Думе, сказал РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич.

Ранее директор департамента общественного здоровья и коммуникаций министерства здравоохранения РФ Алексей Киселев-Романов заявил, что вейпы в России могут запретить через 2-3 года, если будет собрана доказательная база о том, что они действительно могут являться причиной смерти.

"В любом случае, этот дым, который вдыхает человек, как-то отражается на его здоровье в большей или меньше степени. Конечно же, речь о запрете пока что вестись не должна. Необходимо провести соответствующие исследования и доказать вредность этих веществ. Но вот приравнять их к табакокурению вполне возможно. Такие законопроекты в Государственной Думе есть", - сказал Менделевич РИА Новости.

Он пояснил, что кроме запрета существует возможность приравнивания вейпов к табакокурению. Если это будет сделано, то не запрещая вейпы, можно будет успешно бороться с ними как с табакокурением.

"Мы можем запретить курение вейпов и кальянов в тех же местах, в которых мы запрещаем и курение. Это можно сделать уже сейчас, не ждать 2-3 года. И (для этого) не нужно нам пока никаких доказательств того, вредны они или не вредны", - добавил депутат.

При этом он отметил, что согласен с представителя Минздрава в том, что необходимо провести серьезные исследования.

Ранее глава думского комитета Дмитрий Морозов сообщал, что комитет Госдумы по охране здоровья запланировал на осень согласительное совещание с представителями Минздрава, в результате которого депутаты намерены продвинуться в рассмотрении пакета антитабачных законопроектов, получив отзывы кабмина на ряд проектов. По словам депутата, в настоящее время на рассмотрении комитета Госдумы находятся 10-12 законопроектов антитабачной тематики.