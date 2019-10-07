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РИА Новости

В Госдуме призвали бороться с вейпами, как с табаком

14:49 07.10.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСистема нагревания табака
Система нагревания табака
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Необходимо провести исследования на предмет вреда вейпов, полностью запрещать их преждевременно, но можно бороться с их употреблением аналогично табакокурению, соответствующие законопроекты о приравнивании вейпов к табаку уже есть в Государственной Думе, сказал РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич.
Ранее директор департамента общественного здоровья и коммуникаций министерства здравоохранения РФ Алексей Киселев-Романов заявил, что вейпы в России могут запретить через 2-3 года, если будет собрана доказательная база о том, что они действительно могут являться причиной смерти.
"В любом случае, этот дым, который вдыхает человек, как-то отражается на его здоровье в большей или меньше степени. Конечно же, речь о запрете пока что вестись не должна. Необходимо провести соответствующие исследования и доказать вредность этих веществ. Но вот приравнять их к табакокурению вполне возможно. Такие законопроекты в Государственной Думе есть", - сказал Менделевич РИА Новости.
Он пояснил, что кроме запрета существует возможность приравнивания вейпов к табакокурению. Если это будет сделано, то не запрещая вейпы, можно будет успешно бороться с ними как с табакокурением.
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"Мы можем запретить курение вейпов и кальянов в тех же местах, в которых мы запрещаем и курение. Это можно сделать уже сейчас, не ждать 2-3 года. И (для этого) не нужно нам пока никаких доказательств того, вредны они или не вредны", - добавил депутат.
При этом он отметил, что согласен с представителя Минздрава в том, что необходимо провести серьезные исследования.
Ранее глава думского комитета Дмитрий Морозов сообщал, что комитет Госдумы по охране здоровья запланировал на осень согласительное совещание с представителями Минздрава, в результате которого депутаты намерены продвинуться в рассмотрении пакета антитабачных законопроектов, получив отзывы кабмина на ряд проектов. По словам депутата, в настоящее время на рассмотрении комитета Госдумы находятся 10-12 законопроектов антитабачной тематики.
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Госдума приняла в первом чтении законопроект о возврате курилок в здания аэропортов. Позже глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов заявил, что все нормы антитабачного закона необходимо распространить на электронные сигареты и вейпы и закрепить соответствующие изменения во втором чтении законопроекта о возврате курилок в аэропорты. Также ранее сообщалось, что правительство России одобрило законопроект о распространении антитабачного закона на электронные сигареты. Закон об ограничении использования кальянов и вейпов может быть принят парламентом в этом году и заработать с 1 января 2020 года. -0-
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