МИД ПМР будет обсуждать в Братиславе только социально-гуманитарные вопросы

ТИРАСПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев на встрече с главой ПМР Вадимом Красносельским заявил о намерении обсуждать на переговорах "5+2" в Братиславе 8-10 октября только социально-гуманитарные вопросы.

"Все участники переговорного процесса говорят, что мы работаем в рамках социально-гуманитарной повестки. Никаких других вопросов, которые не имеют отношения к формату "5+2", обсуждаться не будет. Надеемся, что молдавская сторона также будет выполнять данные договоренности", – приводит пресс-служба приднестровского лидера слова главы МИД.

Игнатьев отметил, что в столице Словакии удастся согласовать дату следующего заседания в формате "5+2", которое ожидается в начале следующего года.

Глава ПМР попросил Игнатьева предложить партнерам, посредникам, наблюдателям и Кишиневу "определиться со сроками исполнения по таким важным вопросам, как телекоммуникации, прекращение политически мотивированных уголовных дел и так далее".

"Это вопросы, которые перетекают из одного протокола в другой. Если есть договоренность, то должен быть четко определен срок реального исполнения. Очень трудно переходить к обсуждению новых вопросов, когда не исполнены старые договоренности. Надо убедить коллег взять на себя обязательства в конкретные сроки исполнить те решения, которые подписаны. Это очень важно", – цитирует слова президента ПМР его пресс-служба.

В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели.