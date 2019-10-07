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РИА Новости

МИД ПМР будет обсуждать в Братиславе только социально-гуманитарные вопросы

14:47 07.10.2019
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© Фото предоставлено пресс-службой МИД ПМРГлава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев
Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев
© Фото предоставлено пресс-службой МИД ПМР
ТИРАСПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев на встрече с главой ПМР Вадимом Красносельским заявил о намерении обсуждать на переговорах "5+2" в Братиславе 8-10 октября только социально-гуманитарные вопросы.
"Все участники переговорного процесса говорят, что мы работаем в рамках социально-гуманитарной повестки. Никаких других вопросов, которые не имеют отношения к формату "5+2", обсуждаться не будет. Надеемся, что молдавская сторона также будет выполнять данные договоренности", – приводит пресс-служба приднестровского лидера слова главы МИД.
Игнатьев отметил, что в столице Словакии удастся согласовать дату следующего заседания в формате "5+2", которое ожидается в начале следующего года.
Глава ПМР попросил Игнатьева предложить партнерам, посредникам, наблюдателям и Кишиневу "определиться со сроками исполнения по таким важным вопросам, как телекоммуникации, прекращение политически мотивированных уголовных дел и так далее".
"Это вопросы, которые перетекают из одного протокола в другой. Если есть договоренность, то должен быть четко определен срок реального исполнения. Очень трудно переходить к обсуждению новых вопросов, когда не исполнены старые договоренности. Надо убедить коллег взять на себя обязательства в конкретные сроки исполнить те решения, которые подписаны. Это очень важно", – цитирует слова президента ПМР его пресс-служба.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели.
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Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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Виталий ИгнатьевМолдавияВ мире
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