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РИА Новости
Война в Сирии

Восстановление наследия Пальмиры займет несколько лет, заявили в Сирии

14:46 07.10.2019
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CC BY-SA 3.0 / Bernard Gagnon / Temple of Baal-Shamin in Palmyra, SyriaХрам Баалшамина в Пальмире
Храм Баалшамина в Пальмире
CC BY-SA 3.0 / Bernard Gagnon / Temple of Baal-Shamin in Palmyra, Syria
Храм Баалшамина в Пальмире. Архивное фото
ДАМАСК, 7 окт – РИА Новости. Восстановление культурного наследия Пальмиры займет несколько лет, заявил РИА Новости директор Управления исторического наследия и музеев Сирии (DGAM) Махмуд Хаммуд.
"Реконструкция музея Пальмиры – именно здания – займет не так много времени, лишь несколько месяцев, максимум год. А вот реконструкция артефактов будет длиться несколько лет", - заявил Хаммуд.
Разрушенный храм Баалшамина в исторической части Пальмиры. 2016 год
19 сентября, 05:04Война в Сирии
Эксперт оценил усилия России и Сирии по восстановлению памятников Пальмиры
Ранее сообщалось, что российские специалисты по результатам комплексной экспедиции в сентябре 2016 года провели аэрофотосъемку и создали 3D-модель Пальмиры. Она представляет собой цифровую разработку сотрудников ИИМК РАН при участии сотрудника Эрмитажа и фирмы "Геоскан", предоставившей оборудование. Это не только уникальный инструмент для реставраторов, археологов, архитекторов, но и впервые созданный научный инструмент для мониторинга состояния объектов культурного наследия древнего города. В цифровую модель включены рельефная карта высот древнего города, которая поможет планировать дальнейшие исследования, и точные ортофотопланы. В будущем достаточно сфотографировать деталь памятника и совместить ее с 3D-моделью, чтобы сделать вывод о том, продолжаются разрушения или нет.
Древние развалины Пальмиры — один из шести объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в Сирии. Город, который был одним из богатейших центров древней цивилизации, находился под контролем террористов ИГ* с середины мая 2015 года. За время своего пребывания в Пальмире боевики взорвали знаменитую Триумфальную арку с колоннадой, храм Баалшамина II века и святилище верховному семитскому божеству Бэлу. Был разграблен национальный музей и пальмирский некрополь — знаменитые башенные гробницы патрициев.
* Запрещенная в России террористическая группировка
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