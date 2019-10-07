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РИА Новости

В ДТП с автобусом в Туве пострадали 12 человек

14:45 07.10.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
КРАСНОЯРСК, 7 окт - РИА Новости. Микроавтобус с 12 пассажирами перевернулся в Туве, все они доставлены в больницу Кызыла, сообщили РИА Новости в региональном главке МВД.
Ранее в главке подтвердили факт ДТП, однако не назвали количества и состояния пострадавших и обстоятельства происшествия.
"Сообщение поступило в 15 часов. Произошло опрокидывание транспортного средства SsangYong на 836 километре трассы Р-257 "Енисей". За рулем был 66-летний водитель. Двенадцать пассажиров в салоне. Установлено, что перевозчик не имеет лицензии. Все 12 пассажиров доставлены в больницу Кызыла", - сказал собеседник агентства.
Состояние пострадавших выясняется, однако тяжелых среди них, по предварительной информации, нет. По его словам, водитель был трезв.
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