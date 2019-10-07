"Джоконда" вернулась на обычное место в Лувре после ремонта

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Знаменитая картина Леонардо да Винчи "Мона Лиза", известная также как "Джоконда", после двухмесячного перерыва, вызванного ремонтными работами в Лувре, вернулась на обычное место экспозиции.

Ранее сообщалось сообщалось, что картину из-за ремонта перенесли из зала государств (salle des États) в галерею Медичи на втором этаже музея.

Хранитель живописи итальянского Ренессанса в музее Венсан Дельевен рассказал радиостанции Europe 1 о нововведениях, сопровождающих возвращение полотна в "родной зал".

Прежде всего, "Мона Лиза" получила другой фон – стены зала перекрашены из светло-желтого в темно-синий цвет, который будет лучше подчеркивать цвета самой картины. Также теперь картина укрыта под новым защитным стеклом – абсолютно прозрачным, по словам хранителя.

Изменится и порядок подхода посетителей к "Моне Лизе". В зале будут организованы две очереди таким образом, чтобы позволить публике подходить к шедевру на максимально близкое расстояние.