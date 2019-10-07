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РИА Новости
Культура

"Джоконда" вернулась на обычное место в Лувре после ремонта

14:41 07.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкКартина Леонардо да Винчи "Мона Лиза"
Картина Леонардо да Винчи Мона Лиза
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Знаменитая картина Леонардо да Винчи "Мона Лиза", известная также как "Джоконда", после двухмесячного перерыва, вызванного ремонтными работами в Лувре, вернулась на обычное место экспозиции.
Ранее сообщалось сообщалось, что картину из-за ремонта перенесли из зала государств (salle des États) в галерею Медичи на втором этаже музея.
Хранитель живописи итальянского Ренессанса в музее Венсан Дельевен рассказал радиостанции Europe 1 о нововведениях, сопровождающих возвращение полотна в "родной зал".
Прежде всего, "Мона Лиза" получила другой фон – стены зала перекрашены из светло-желтого в темно-синий цвет, который будет лучше подчеркивать цвета самой картины. Также теперь картина укрыта под новым защитным стеклом – абсолютно прозрачным, по словам хранителя.
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Изменится и порядок подхода посетителей к "Моне Лизе". В зале будут организованы две очереди таким образом, чтобы позволить публике подходить к шедевру на максимально близкое расстояние.
Шедевр Леонардо да Винчи со времен Первой мировой войны хранится в парижском Лувре, чьи стены картина покидала лишь несколько раз для демонстрации в других местах, в том числе в Пушкинском музее в 1974 году.
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КультураЛеонардо да ВинчиЛуврФранцияВ мире
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