Новак считает справедливой цену нефти в $50 за баррель

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что считает справедливой цену на нефть в среднесрочной перспективе на уровне 50 долларов за баррель, про 100 долларов за баррель "все давно забыли".

"Все про 100 долларов (за баррель - ред.) давно забыли. Мы живем исходя из того, что в среднесрочной перспективе справедливые цены - 50 долларов (за баррель - ред.). Бюджет в 2019 году у нас сверстан исходя из цены 43-45 долларов за баррель", - сказал Новак в интервью агентству Рейтер

По словам министра, Россия сокращает добычу нефти вместе с ОПЕК с 2017 года и это позволило удержать цены на уровнях, стимулирующих инвестиции в новые месторождения.