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РИА Новости

Новак считает справедливой цену нефти в $50 за баррель

14:36 07.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк Министр энергетики РФ Александр Новак
Министр энергетики РФ Александр Новак
© РИА Новости / Илья Питалев
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Министр энергетики РФ Александр Новак . Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что считает справедливой цену на нефть в среднесрочной перспективе на уровне 50 долларов за баррель, про 100 долларов за баррель "все давно забыли".
"Все про 100 долларов (за баррель - ред.) давно забыли. Мы живем исходя из того, что в среднесрочной перспективе справедливые цены - 50 долларов (за баррель - ред.). Бюджет в 2019 году у нас сверстан исходя из цены 43-45 долларов за баррель", - сказал Новак в интервью агентству Рейтер.
Добыча нефти
4 октября, 09:42Радио Sputnik
Минфин высчитал последствия при падении цены на нефть до $10 за баррель
По словам министра, Россия сокращает добычу нефти вместе с ОПЕК с 2017 года и это позволило удержать цены на уровнях, стимулирующих инвестиции в новые месторождения.
Также глава Минэнерго РФ сказал, что в долгосрочной перспективе цены на нефть останутся вблизи текущих уровней в 50 долларов за баррель, поскольку рост добычи в США и других странах нивелирует повышательное воздействие потерянных объемов производства в Иране и Венесуэле и таких событий, как сентябрьские атаки на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии.
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Александр НовакРоссияЭкономика
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