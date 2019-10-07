В ЛНР обеспокоены угрозами нацбатальонов обострить ситуацию в Донбассе

Участники акции за введения военного положения на Украине, организованной партией "Национальный корпус" в Киеве. 26 ноября 2018

ЛУГАНСК, 7 окт — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обеспокоена угрозами украинских нацбатальонов обострить ситуацию у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.

Ранее лидер украинской националистической партии "Национальный корпус" и командир полка "Азов" (ультраправая группировка, на многих лидеров и участников которой заведены уголовные дела в РФ) Андрей Билецкий прибыл в населенный пункт Золотое Луганской области и заявил о готовности "защищать поселок" в случае отвода украинских войск. Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что отвод сил в районе Петровского и Золотого в Донбассе не начнется в понедельник, поскольку были нарушения перемирия.

"В прошедшие выходные мы наблюдали за развитием ситуации с протестными движениями на Украине, направленными на срыв мирного процесса и имплементацию достигнутых в Минске договорённостей о разведении сил и средств на участках "Золотое" и "Петровское". На фоне протестных движений лидеры националистических группировок Украины угрожают обострением на линии соприкосновения. У нас вызывает обеспокоенность вероятность срыва намеченного мирного процесса и возможное обострение ситуации на линии боевого соприкосновения", - заявил Филипоненко.

Он призвал представителей миссий ООН и ОБСЕ повлиять на Киев, чтобы не допустить "срыва мирных инициатив, предложенных представителями стран-участников нормандского формата".