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РИА Новости

В ЛНР обеспокоены угрозами нацбатальонов обострить ситуацию в Донбассе

14:35 07.10.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники акции за введения военного положения на Украине, организованной партией "Национальный корпус" в Киеве. 26 ноября 2018
Участники акции за введения военного положения на Украине, организованной партией Национальный корпус в Киеве. 26 ноября 2018
© РИА Новости / Стрингер
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ЛУГАНСК, 7 окт — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обеспокоена угрозами украинских нацбатальонов обострить ситуацию у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
Ранее лидер украинской националистической партии "Национальный корпус" и командир полка "Азов" (ультраправая группировка, на многих лидеров и участников которой заведены уголовные дела в РФ) Андрей Билецкий прибыл в населенный пункт Золотое Луганской области и заявил о готовности "защищать поселок" в случае отвода украинских войск. Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что отвод сил в районе Петровского и Золотого в Донбассе не начнется в понедельник, поскольку были нарушения перемирия.
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"В прошедшие выходные мы наблюдали за развитием ситуации с протестными движениями на Украине, направленными на срыв мирного процесса и имплементацию достигнутых в Минске договорённостей о разведении сил и средств на участках "Золотое" и "Петровское". На фоне протестных движений лидеры националистических группировок Украины угрожают обострением на линии соприкосновения. У нас вызывает обеспокоенность вероятность срыва намеченного мирного процесса и возможное обострение ситуации на линии боевого соприкосновения", - заявил Филипоненко.
Он призвал представителей миссий ООН и ОБСЕ повлиять на Киев, чтобы не допустить "срыва мирных инициатив, предложенных представителями стран-участников нормандского формата".
Ранее спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик по итогам встречи контактной группы в Минске сообщил, что 7 октября возобновится разведение сил и средств в Золотом и Петровском в Донбассе.
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Ситуация в ДНР и ЛНРМартин СайдикЛНРВадим ПристайкоОБСЕАндрей БилецкийМИД УкраиныЛуганская областьЛуганскООНУкраинаВ мире
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